Skitseprojektet til natur- og aktivitetshuset ved Vrangeskov skaber debat. Privatfoto

Efter kritik: Vi følger krav til bæredygtighed og æstetik

Ringsted - 15. februar 2021 kl. 13:35 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

Styregruppen i Landsbyklyngen Søskovlandet har sammen med Ringsted Kommune arbejdet i halvandet års tid med at få et natur- og aktivitetshus op at stå i Vrangeskov nord for Ringsted. Der ligger lige nu en ansøgning om millionstøtte hos Realdania og Lokale- og Anlægsfonden.

I DAGBLADETs spalter har der været rejst kritik af projektet, blandt andet fra Benedikte Havndrup, der har boet mange år i Jystrup, men i dag er beboer på Haraldstedvej.

Hun og andre har både udtrykt kritik af natur- og aktivitetshusets placering, dets størrelse og dets udseende. Hun var også bekymret for, hvad det vil betyde for naturen, hvis mange mennesker tiltrækkes til det lille skovstykke nord for Ringsted.

Nu har styregruppen udsendt et nyhedsbrev, hvor man indirekte forsøger at besvare noget af kritikken. I nyhedsbrevet understreger gruppen, at der er tale om et idé- og skitseprojekt. Derfor skal man ikke nødvendigvis forvente, at huset ser ud som det, der er skitseret i det foreløbige projekt. Og så er man yderst opmærksom på det fysiske udtryk.

