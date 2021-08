Efter hjertestop og blodpropper: Glæden og passionen for livet er meget stærk

Dennis Greis Lydom var livløs i en halv time, før han genopstod efter et hjertestop under en af sine Johnny Cash-koncerter. Hændelsen tvang ham til at lægge sit liv om. Da der endelig kom ro på, fik Dennis en blodprop i benet, som stadig påvirker ham den dag i dag. Men det lader han sig ikke kue af. Foto: Alexander de Summer- Brason Welfordson Welford

02. august 2021

Midt i en koncert med sange af sit helt store idol Johnny Cash faldt Dennis Greis Lydom om på scenen i 2018.

- Jeg fik simpelthen et hjertestop. Jeg havde lige spillet ekstranummeret, og så ville jeg spille et ekstra-ekstranummer, men så blev det hele lidt underligt, efter jeg gik i gang med at spille. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle synge, så jeg tænkte, at jeg hellere måtte stoppe. Jeg får så sagt tak for i aften, og så blev det hele pixeleret og lyst, og så hørte jeg én fra publikum sige, nu falder han. Og så kan jeg ikke huske mere.

Dennis lå livløs på den jyske scene i en halv time, før ambulancen dukkede op og fik hans hjerte i gang igen. I mellemtiden var et par stykker fra publikum, tilfældigvis nogle sygeplejersker og en falckredder, gået i gang med førstehjælp. Et par dage efter hændelsen vågnede han op fra sit koma.

- Det har påvirket mig enormt. Det har selvfølgelig også påvirket min familie rigtig meget. Det skyldes desværre rytmeforstyrrelser i hjertet, der gør, at hjertet kan køre af sted med 250 slag i minuttet, hvilket det jo ikke kan holde til. Jeg har så en ICD i hjertet i dag, som kan give mig stød, hvis der opstår behov for det, men der er heldigvis kommet godt styr på det, fortæller Dennis, der som konsekvens blandt andet måtte pensionere Johnny Cash-coverbandet Johnny Horsepower.

En travl hverdag Var du meget stresset op til det punkt, hvor du fik hjertestop?

- Ja. Og stress er jo den værste gift, der findes. Jeg gik simpelthen fra at lave murerarbejde på mit hus i Ringsted og være fysisk aktiv til at tage et bad og så køre af sted til Jylland for at holde foredrag, så der var meget knald på. Jeg havde generelt mange jern i ild. Jeg er uddannet fysioterapeut, som jeg også skulle varetage og jonglere med musikken, foredragene og familielivet. Jeg vil jo gerne slå til på alle områder, men det kunne jeg bare ikke holde til, konstaterer Dennis Greis Lydom.

- En weekend for mig dengang kunne se ud som følgende: Om fredagen skulle vi (Johnny Horsepower, red.) spille i Fredericia og køre hjem om natten. Lørdag morgen skulle vi flyve til Frankrig for at spille et job der. Imellem det var der jo som sagt en hverdag med fysioterapi, familie, foredrag og andre musikjobs. I dag har jeg fundet en bedre balance til det hele, og det er jo en god blanding af den rette medicin, og at jeg har lagt mit liv og hverdag om, så jeg ikke lever under så meget stress, føjer han til og bemærker:

- Jeg er stadigvæk enormt taknemmelig for, at der var nogle mennesker for tre somre siden, der gjorde en forskel for mig til trods for, at tingene så sorte ud. Jeg er godt klar over, at det var en ubehagelig oplevelse for de mennesker, som var til stede den dag, men som jeg en gang imellem siger i lidt sjov, så var jeg der jo ikke selv, fordi jeg var helt væk.

Blodprop En ulykke kommer sjældent alene. Heller ikke i Dennis' tilfælde, der tilbage i marts sidste år pludseligt ikke kunne bevæge sine ben, da han tog et hvil på sofaen.

- De var simpelthen døde. Jeg tænkte, at det måtte høre sammen med mit hjerte. Jeg gav det lige ti minutter, men der kom intet liv i mine ben, så jeg ringede 112 og blev kørt til Slagelse Sygehus. Det var den 11. marts, så det var samtidig med, at landet blev lukket ned, så personalet på sygehus var lidt i vildrede, så det var en meget konservativ observering, jeg fik. I løbet af en time dernede kunne jeg vrikke lidt med tæerne igen, men mine ben klemte voldsomt. Jeg kunne intet gøre med dem, husker han.

Lægerne på diverse sygehuse var i vildrede over, hvad der var sket med Dennis.

- Der var ikke rigtig nogen, der tog det seriøst, at jeg var hjertepatient, og det måske kunne hænge sammen med det. Jeg begyndte at tvinge mig selv til at bruge mine ben mere og fik fat i nogle remedier, så jeg kunne komme op og få noget vægt på benene, fordi jeg ved jo som fysioterapeut, at det handler om tid, hvis det er noget alvorligt, så jeg fik mig selv trænet op til at kunne gå 50 meter, men så var jeg også fuldstændig færdig bagefter. Lægen havde en mistanke om, at det var en forbipasserende blodprop, der havde skadet rygmarven. Jeg blev så sendt hjem derfra, men problemet var ikke løst. Jeg havde stadig mange smerter og svært ved at gå, fortæller han.

- Der skulle gå to og en halv måned efter, hvor jeg kom til en scanning i hjertet, som egentlig bare var en rutinescanning, jeg får jævnligt som hjertepatient. Der finder de så en stor blodprop på to gange tre centimeter i mit venstre hovedkammer i hjertet, fortsætter han.

Efterfølgende fik Dennis foretaget en CT-scanning med kontrastvæske, der viste en stor blodprop i benet, der havde lukket af for hovedpulsåren:

- Så fordi jeg tvang mig selv til at aktivere benene, reddede jeg mine ben fra at skulle amputeres. De kunne efterfølgende ikke tilbyde mig nogen operation, fordi min pumpefunktion i hjertet har taget yderligere skade, så hvis jeg kom i narkose, er det ikke sikkert, at jeg ville vågne op igen. Jeg fik så at vide, at jeg skulle fortsætte med det, jeg havde i gang i. Jeg kan gå længere nu i dag, men hvis de havde opdaget det med det samme, så kunne de have suget blodproppen ud, og så havde jeg ikke haft nogen mén ud af det, siger han og konstaterer blankt:

- Jeg tror, jeg havde været død, hvis ikke jeg havde holdt mig aktiv på den måde. Jeg er nok ikke den eneste, der har oplevet det her, og det er ikke fordi, jeg på nogen måder er tilhænger af den amerikanske måde at drive sygehusvæsen på, men vi har virkelig et stort behov for, at vi får gjort noget ved behandlingssystemet, som det er nu.

The Man Comes Around På trods af sine helbredsproblemer lader Dennis sig ikke kue. Arbejdstimerne er skruet ned, men til gengæld er passionen for livet skruet op. Det bestræber han sig på at give videre i sit virke som familiemenneske, Johnny Cash-fortolker og ikke mindst som kaffepusher i sin lille kaffevogn »Kaffekometen«, som du som regel finder i Tinggade:

- Jeg prøver at gøre det hele med lidt personlighed. Og i forhold til Kaffekometen så er det god kaffe og personlighed, jeg i virkeligheden helst vil sælge. Folk kan jo bare vælge at tage kaffen, hvis ikke de magter at høre på mig, siger han med et varmt og afrundet smil.