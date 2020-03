Se billedserie I Føtex i RingStedet var der relativt rolige tilstande torsdag formiddag, da DAGBLADET var forbi. Lidt længere køer end normalt, en ekstra åben kasse og gang i håndspritten, men ikke noget ekstraordinært. Foto: Thomas Olsen

Efter hamstringstilstande onsdag: Nu er der ro på i supermarkederne

Ringsted - 12. marts 2020 kl. 12:00 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Lad være med at hamstre«

Sådan lød bønnen fra statsminister Mette Frederiksen, da hun onsdag aften på et pressemøde lancerede den kraftigt optrappede indsats over for corona-virussen, som blandt andet sender alle ikke-vitale offentlige medarbejdere hjem i 14 dage.

Alligevel strømmede danskerne ud i de supermarkeder, der havde sent åbent for at hamstre toiletpapir, gær og pasta.

De kaotiske tilstande har fået fødevareminister Mogens Jensen (S) til at varsle om et forbud mod hamstring, hvis situationen fortsætter.

DAGBLADET var torsdag formiddag på rundtur i en række supermarkeder i Ringsted for at tage temperaturen på indkøbsiveren, men i både REMA 1000 i Jyllandsgade, Super Brugsen på Nørretorv og i Føtex i RingStedet var der relativt fredelige tilstande.

- Der er nogle, der handler stort ind, men der er ingen, som køber 10 styks af den samme vare. Jeg synes, at kunderne udviser sund fornuft, og så længe det fortsætter sådan, så har vi varer nok, siger brugsuddeler i SuperBrugsen på Nørretorv, Max Nielsen.

I Føtex i RingStedet er hylderne med håndsprit og nogle af hylderne med pasta tomme, og ved kasserne er der lidt mere pres på end normalt. Men ikke noget ekstraordinært, siger varehuschefen.

- Vi så, hvordan dagligvarebutikker i København blev flået fra hinanden i går aftes, så vi har været forberedt her til morgen. Men vi oplever, at vores kunder følger anbefalingerne om ikke at hamstre varer. Med det aktuelle niveau er der varer nok til alle. Vi har ikke tomme kølediske, og vi får leveret nyt hver dag, siger varehuschef i Føtex i Ringsted, Tommy Nielsen.