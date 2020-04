Hos Hair By MBS i Sct. Hansgade er glæden stor over igen at kunne svinge saksen fra på mandag. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Efter grønt lys til frisør-åbninger: Bookingsystem gået ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter grønt lys til frisør-åbninger: Bookingsystem gået ned

Efter statsministerens udmelding torsdag om at blandt andre frisører kan åbne igen fra på mandag, er bookingsystemet Salonbook bukket under for presset fra mennesker, der vil booke tid hos frisøren.

Ringsted - 17. april 2020 kl. 15:16 Af Victor Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag den 20. april er det ikke kun skoler og daginstitutioner, der åbner igen i Ringsted. Torsdag aften gav regeringen grønt lys til at blandt andre frisører, tandlæger, tatovører og massageklinikker åbner op for kunder igen. Det vækker glæde hos blandt andre Hair By MBS i Sct. Hansgade, der åbner dørene og svinger saksen igen mandag. - Vi stoler på den sundhedsfaglige vurdering fra myndigheder om, at det er forsvarligt at åbne, og vi glæder os rigtigt meget til at komme i gang igen. Det lader det også til, at kunderne gør, siger Christina Bundgaard Sørensen, der er med-ejer af frisørkæden.

Hos de mange danskere, der ikke enten selv har givet sig i kast med saks og trimmer eller benytter karantænen til at lade håret gro, trænger lokkerne til en tæmning. Fredag gik bookingsystemet Salonbook ned, hvilket har gjort det svært at for blandt andre Hair By MBS at booke kunder ind i næste uge. - Vi satser på, at presset aftager over weekenden, og vi kan møde ind til en fuld kalender på mandag, siger Christina Bundgaard Sørensen. Når de 23 medarbejdere i Hair By MBS møder ind i salonerne i Ringsted, Næstved, Slagelse og Køge i næste uge, vil der fortsat blive taget forholdsregler for at begrænse smitte. - Vi ved, at vi skal fjerne magasiner og kaffekopper og at vi skal holde afstand mellem kunderne, men vi afventer stadig branchespecifikke retningslinjer, siger Christina Bundgaard Sørensen.

Det er godt en måned siden, at regeringen kom med påbuddet om, at blandt andre frisører skulle lukke deres forretninger. For Hair By MBS forsvandt hele kædens indtægtsgrundlag, og Christina og søsteren Marlene reagerede ved at oprette en webshop natten over, som har givet nogen likviditet i en svær periode. - Der er ingen tvivl om, at det har været en hård periode økonomisk, men vi har nogle fantastiske kunder, som har støttet os ved at købe produkter i webshoppen, siger Christina Bundgaard Sørensen.