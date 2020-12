Se billedserie Mette Jeppesen (th.) har været konstituteret kommunaldirektør siden fyringen af Jacob Nordby i juni. Her ses hun på byrådsmødet i Ringsted Kongrescenter i november sammen med borgmester Henrik Hvidesten og direktør Gitte Løvgren. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Efter fyring af kommunaldirektør - nu er afløseren fundet

Ringsted - 18. december 2020 kl. 09:35 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Ringsted Kommune har fundet sin nye kommunaldirektør fra 1. januar. Det bliver 50-årige Mette Jeppesen, der i dag er direktør for de tekniske centre. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Hun har siden juni har været konstitueret som kommunaldirektør i Ringsted Kommune efter fyringen af Jacob Nordby.

Før Mette Jeppesen kom til Ringsted Kommune 1. oktober sidste år, var hun direktør i Dragør Kommune.

Det var et enigt ansættelsesudvalg, der pegede på Mette Jeppesen som ny kommunaldirektør. Mette Jeppesen begynder formelt i stillingen den 1. januar, og hun fortsætter med at være referencedirektør for de tekniske centre.

- Vi kender selvfølgelig Mette, og jeg er glad for, at hun nu kan sætte sig fast i kommunaldirektørstolen her i Ringsted Kommune. I Ringsted Kommune er vi både internt og eksternt i gang med mange større initiativer, og jeg glæder mig til sammen med hende at fortsætte de gode udviklingsspor, vi allerede har sat i gang. De næste år har vi for eksempel et særligt fokus på at løfte folkeskolen og styrke indsatsen for sårbare børn og unge. Og internt skal Mette være med i den fortsatte udvikling af organisationen i tæt samspil med den øvrige direktion, ledere og medarbejdere, siger borgmester Henrik Hvidesten (V).

Mette Jeppesen er uddannet cand.scient.soc. og har snart 10 års ledererfaring fra den kommunale verden. Tidligere har hun også været ansat i KL og haft stillinger i flere kommuner.

- Ringsted Kommune er ikke længere ny for mig, men jeg glæder mig alligevel til den nye rolle som kommunaldirektør. Jeg har lært Ringsted Kommune at kende som et sted, der virkelig er midt i mulighederne. Og jeg tror på, at vi kan realisere endnu flere af de muligheder og potentialer, som Ringsted Kommune har. Sammen med byrådet og den øvrige organisation glæder jeg mig til at fortsætte vores vej mod at skabe en endnu bedre kommune for borgerne, hvor der ligesom i dag er fokus på en kultur for samarbejde og udvikling.

Privat bor hun i København.

