Jystrup Børnehus har ikke haft plads til de alle børn. Nu er Ringsted Kommunes administration ved at undersøge, hvilke muligheder, der er for at skaffe flere pladser lokalt.

Efter forældrepres: Flere pasningspladser på vej

Der er massivt pres på pasningspladser til børn mellem nul og fem år i Jystrup og Benløse i Ringsted Kommune både nu og fremover. Det har fået forældre fra Jystrup til at lægge pres på kommunen. De ønsker at få deres børn passet tæt på deres bopæl. Og nu er forældrenes bønner tilsyneladende blevet hørt.

Politikerne i Ringsted Kommunes børne- og undervisningsudvalg har bedt om, at Ringsted Kommunes administration undersøger, hvad behovet er og samtidig kommer med et bud på, hvordan kapacitetsproblemerne kan løses.

- Det er helt tydeligt, at vi har nogle udfordringer med at sikre tilstrækkeligt med pladser i Benløse og i særdeleshed i Jystrup. Vi har bedt om et bud på, hvad vi kan gøre både på den korte og på den lange bane, siger formand for Børne- og Undervisningsudvalget Klaus Hansen (V).