Efter fire uger: Ødelagt elevator efterlader handikappede og ældre

Ejendommen Sct. Hansgade 49B rummer flere handikap- og ældreboliger, men udlejer har ikke fikset elevator i snart fire uger, hvilket er sket flere gange før.

Ringsted - 20. november 2019 kl. 06:32

Flere beboere i ejendommen Sct. Hansgade 49B har eftersigende ikke været uden for deres dør i de sidste fire uger. Det skyldes en ødelagt elevator, som udlejerne HD Ejendomme endnu ikke har fået lavet.

Det vækker harme blandt ejendommens beboere, som mestendels tæller ældre og handikappede, der af den ene eller anden grund ikke kan benytte ejendommens trapper.

For to uger siden fik de at vide, at elevatoren ville blive lavet senest fredag 22. november, men her nogle dage før har ingen beboere set eller hørt noget om håndværkerbesøg i den pågældende elevator.

Uhensigtsmæssigt Det er ikke så meget, det at elevatoren er gået i stykker, men udlejerens langsomme reaktionstid, beboerne mener er uhensigtmæssig.

Anja Hansen er pårørende til en beboer, hvis familie har været fanget i lejemålet på tredje sal henover de sidste mange uger på grund af elevatornedbruddet.

Som konsekvens af det fire uger lange elevatornedbrud er den person, Anja Hansen er pårørende til, nødt til at løfte sin sambo og deres lille barn ned ad trapperne, hvis de skal ud.

- Lige for tiden er hele deres hverdag i den lejlighed, siget hun og tilføjer så:

- Men når de ringer til udlejerne og spørger til, hvornår de kan forvente, at elevatoren bliver fikset, får de bare at vide, at de skulle bo et andet sted end på tredje sal.

- Flere af ejendommens lejligheder er direkte designede til handikappede og ældre, så hvorfor får man lige sådan et svar?

Flere beboere Anja Hansen mener, at der i hvert fald er ti beboere, der sidder i klemme i lejlighederne, fordi de simpelthen ikke kan komme op eller ned.

- Det er tit, at den går i stykker, men den bliver aldrig lavet i tide, så det er lige så meget for at sige, at det her bare ikke duer hverken nu eller fremover, siger Anja Hansen og slår fast:

- Her sidder beboere, som er fuldstændig afhængige af elevatoren, fordi de er på krykker eller kørestolsbrugere. Det afskærer dem at sidde tilbage i lejlighederne, for nogle har slet ikke den hjælp, de skal have.

Tag den anden Udlejeren HD Ejendomme har henvist til ejendommens anden elevator, men det nytter ikke, mener Anja Hansen.

For her er to trapper imellem de to elevatorer.

- Den tidligere udlejer lagde ramper ud ved elevatornedbrud, så beboerne kunne bruge den anden elevator, men det vil HD Ejendomme ikke gøre, siger den frustrerede pårørende og afslutter:

- Det er fuldstændig uacceptabelt at behandle sine lejere på den måde.

DAGBLADET har forsøgt at få kommentarer fra ejendommens beboere, men ingen ønsker at stå frem ved navns nævnelse, idet mange af dem ikke vil lægge sig ud med udlejerne.