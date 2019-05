Benløse IF indbyder nu til åbent møde for alle, der vil være med til at sikre bordtennissportens fremtid i foreningen. Det sker tirsdag den 14. maj. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Efter fængselsdom opfordres alle til at hjælpe med at redde bordtennis

Ringsted - 03. maj 2019 kl. 09:49 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Benløse Idrætsforening er ved at have sundet sig på chokket over, at den hidtidige bordtennistræner i april fik en dom på syv års fængsel for blandt andet voldtægter og vold.

Bestyrelsen har været samlet igen for at snakke om, hvad der nu skal ske med bordtennisafdelingen.

- Vi er enige om, at bordtennis skal fortsætte, for det er sådan en dejlig sport, som alle kan være med til. Og vi er den eneste forening i Ringsted Kommune, som tilbyder bordtennis, siger formand Bent Søegaard til DAGBLADET Ringsted.

Tirsdag den 14. maj klokken 19 indbydes alle bordtennisfans til et åbent møde i Benløsehallen i idrætsforeningens klublokaler.

- Vi håber, at enhver der er interesseret i bordtennis dukker op og har lyst til at være med enten som medlem eller træner. Vi skal jo bruge mindst én træner, men vi vil gerne have 3-4 stykker, så man kan deles om det, siger Bent Søegaard.

Der er ingen »fare« for at blive kapret til bestyrelsesarbejdet, hvis man dukker op.

- Vi kan lægge bordtennis ind under en af de andre afdelinger. Vi leder ikke efter en afdelingsformand eller et hovedbestyrelsesmedlem. Det vil jeg gerne understrege. Vi leder efter trænere og flere medlemmer, for vi synes oprigtigt talt, at det er synd, hvis man ikke længere kan gå til bordtennis her i kommunen, siger Bent Søegaard.

Hvis bordtennis i Benløse IF lukker ned, skal børn og voksne et godt stykke væk for at gå til sporten.

Det nærmeste er i Sorø. Ellers hedder det tog, bus eller bil til Slagelse, Ejby ved Lille Skensved, Fårevejle, Dalmose, Haslev, Hårlev, Holbæk, Næstved, Lejre, Stenlille eller Tølløse.