Efter sidste uges corona-relaterede dødsfald på Bengerds Huse, er der igen ro over bostedet, siger centerchef Alice Morsbøl (tv.). Én er rask, én er i bedring, og der er ikke konstateret flere tilfælde af corona.

Efter dødsfald på bosted: Der er ro på nu

I sidste uge døde en beboer på bostedet Bengerds Huse efter at være blevet smittet med corona-virus. To yderligere var smittet, men begge er i bedring, og der er ikke konstateret yderligere tilfælde, fortæller centerchef.

Natten til torsdag i sidste uge afgik en beboer på bostedet Bengerds Huse i Ringsted ved døden efter at være blevet smittet med corona-virus.

Yderligere to beboere blev konstateret smittet og blev placeret i isolation.

Nu er der dog bedring at spore på bostedet, der tæller 40 beboer med fysiske og psykiske handicap. Den ene af de to smittede er erklæret rask igen, mens den anden er i bedring. Det fortæller chef for Social- og Sundhedscenteret i Ringsted Kommune, Alice Morsbøl, til DAGBLADET.

- Faren ser ud til at være drevet over på Bengerds Huse, og der er kommet ro på igen derude. Men vi er selvfølgelig fortsat meget opmærksomme på at tage vores forholdsregler og teste personer, der viser symptomer, siger Alice Morsbøl.