Efter cpr-brøler: Bekymrede forældre håber kommunen står klar med hjælp

Ringsted - 28. oktober 2020 kl. 14:59 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen

Kim Krøjgård fra Gyrstinge ved Ringsted er en af de bekymrede forældre, som har kontaktet DAGBLADET, efter 578 unge Ringsted-borgere tirsdag fik at vide, at deres cpr-nummer i et halvt år har ligget frit tilgængeligt i et Excel-ark, som var vedhæftet som bilag i en politisk sag om unges studievalg efter 9. eller 10. klasse.

- Min bekymring går naturligvis på, om personnumrene bliver misbrugt. Derudover er jeg interesseret i at finde ud af, om der er hjælp at hente fra kommunen, hvis det skulle ske? Det lader jo til, at de fraskriver sig ansvaret. Ring til politiet skriver de, påpeger Kim Krøjgaard.

Han er far til en 17-årig søn, som er blandt de 578 unge, som har haft deres cpr-nummer liggende i et bilag på Ringsted Kommunes hjemmeside.

Han har selv modtaget et elektronisk brev fra kommunen onsdag morgen, men det har ikke gjort hans bekymring mindre.

- Det er egentlig det samme brev, som børnene fik, oplyser han.

Groft sjuskeri Bekymringen deles af Christina Timmol fra Fjellebro. Hun er mor til en 16-årig ung mand, som står i samme utrygge situation.

- Ringsted Kommune informerer selv i autosignaturer, at man ved følsomme data, her i blandt fortrolige personoplysninger, skal benytte e-boks. Det står i skærende kontrast til deres egen skødesløse håndtering og frigivelse af elevernes CPR-numre via åbne dokumenter på kommunens hjemmeside. Jeg ser det som værende groft sjusk, og man bør, som jeg ser det, straks som minimum give de berørte en erstatning efter erstatningsansvarsloven, påpeger hun over for DAGBLADET.

Skolecenterchef Jesper Ulrich Jørgensen understreger i brevet til de bekymrede elever og forældre, at de er meget velkomne til at kontakte ham selv eller kommunens databeskyttelsesrådgiver, hvis de har spørgsmål om sagen.

Hvis man oplever misbrug, skal man dog med det samme kontakte politiet.