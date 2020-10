Anette Paltoft og Stewart Trout sidder tilbage med en ubrugelig serviceaftale efter et lokalt bilfirmas konkurs.

Efter bilforhandlers konkurs: Hvor er vores penge?

Forudbetalte penge er væk, vurderer bilejere, der ikke kan få den service på deres bil, som de har betalt for i tre år. De efterlyser samtidig flere oplysninger fra den konkursramte forhandler Geertsen Biler A/S.

Ringsted - 18. oktober 2020 kl. 09:48 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen

- Hvor forsvinder mine penge hen? Der bliver trukket 449 kroner hver måned til service, men vi kan ikke kan få den service, vi har betalt for. - Jeg vil gerne vide, hvem har mine penge? Sådan lyder de første desperate ord fra bilejer, Stewart Trout fra Ringsted, da han opdager, at Ringsted-bilforhandleren Autohus Geertsen A/S - som han og hans kone, Anette Paltoft for tre år siden købte en Kia af - er gået konkurs. De købte bilen som en samlet pakke inklusiv en serviceaftale til bilen. Det var vigtigt for Stewart Trout. Han ønskede ikke at stå i en situation, hvor han ikke kunne betale en værkstedsregning. Nu er virksomheden lukket og slukket. Ingen svarer på parrets henvendelser i form af fremmøde på forhandlerens adresse og fremsendte mails. Det undrer Stewart Trout, for han mener, mange andre bilkunder må være i samme båd som han selv.

Konkursbegæring indgivet Forhandleren holdt først lukket på grund af corona. Men den 7. oktober bekræftede mangeårig dirktør i Geertsen A/S Morten Dinesen over for DAGBLADET Ringsted og Lokalbladet Ringsted kundernes værste anelser: Firmaet havde indgivet konkursbegæring. Han sagde samtidig, at afviklingen nu var ude af hans hænder.

Statstidende har fredag den 16. oktober offentliggjort følgende:





Ved dekret af 14.10.2020 har Skifteretten i Roskilde taget



Geertsen A/S

CVR-nr.: 21837644

Huginsvej 1

4100 Ringsted

Sagsnr.: SKS



under konkursbehandling efter begæring modtaget den 30.09.2020. Kurator er advokat Brian Hebel Andersen, Torvet 6, 2., 4100 Ringsted. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 14.10.2020.

Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Dermed er den tryghed, de har betalt ekstra for, med et trylleslag forsvundet. Det gør Stewart Trout bekymret og vred: - Vi er ikke en højindkomstfamilie, og jeg valgte den løsning, fordi jeg ville være tryg. Jeg er pædagogmedhjælper, og min kone er socialpædagog, og vi har ikke råd til pludselig at stå med en stor værkstedsregning på 3000 kroner. Vi betalte ekstra for at få den tryghed, siger han. Han søger andre bilkunder i samme situation og efterlyser samtidig flere oplysninger fra den konkursramte virksomhed.

Oplysning på hjemmeside? - Man kan ikke bare lukke uden at oplyse noget til kunderne. Det kan ikke være svært for så stort et bilhus at skrive noget på deres hjemmeside. - Jeg tænker, der må være hundrede af kunder i Ringsted i samme situation som os. Han erkender, at der næppe er hjælp at hente i forhold til den brudte serviceaftale. Men det stiller parret i en dum situation, fordi de ikke kan tegne serviceaftale på bilen hos andre bilfirmaer. - De siger, bilen er for gammel, sukker han.

Fredag den 16. oktober har Statstidende offentliggjort en meddelelse om, at konkursen for Geertsen Biler A/S er under behandling. Her fremgår det, at kurator er Brian Hebel Andersen. DAGBLADET Ringsted har forsøgt at få en kommentar fra Brian Hebel Andersen til, hvad kunder som Stewart Trout skal gøre. Advokatkontoret Svendsen oplyser, at Brian Hebel Andersen først er tilbage på kontoret mandag.

- De penge er nok tabt. Så hvis der sker noget med bilen, står vi med en stor udgift, lyder det fra Stewart Trout.