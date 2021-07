Flere i Ringsted ønsker et friluftsbad. (Arkivfoto) Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Efter badebassin-brøler: Nu kræver borgere dette Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter badebassin-brøler: Nu kræver borgere dette

Borgerne kræver nu et åbent friluftsbassin i byen, hvilket kommer i dagene efter historien om badebassinet på Klostermarken, hvor en person hoppede i bassinet uden at fremvise gyldigt coronapas.

Ringsted - 18. juli 2021 kl. 14:44 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Ringsted: Det skabte overskrifter, da DAGBLADET i denne uge kunne fortælle om en mindre fadæse ved Klostermarkens badebassin, som kan benyttes af alle beboerne i boligselskabet.

Her hoppede en mand i bassinet uden tilladelse, da reglerne siger, at man skal kunne fremvise gyldigt coronapas, inden man dypper fødderne og resten af kroppen for at blive kølet ned i den bagende varme, som på det seneste har ramt Danmark.

Efterfølgende kom det dog frem, at badebassinet ikke skulle tømmes, selvom der ellers var fare for det som en konsekvens af, at personen hoppede uden at fremvise coronapas.

Men her stopper historien langt fra. For nu blander borgerne i Ringsted sig også. Flere efterspørger således i Facebook-gruppen, Ringsted, et åbent og frit friluftsbad i byen, hvor der er mulighed for at hoppe en tur i bassinet og blive afkølet.

”Undre mig, at de ikke laver det i forlængelse, med svømmehallen,” skriver en borger på Facebook.

Og flere andre følger trop og møder idéen om et friluftsbad i Ringsted hjerteligt velkommen.

”Jeg har ønsket og drømt om det, i mange år. Det vil der være dejligt med et friluftsbad,” er der en, som skriver, mens andre erklærer sig enig.

”Det ville bare være så godt det går jeg helt sikkert ind for.”

”Glimrende idé, da jeg var barn, badede vi i anlægssøen, det kunne være et godt sted eller ved svømmehallen,” skriver en fjerde.

Også byrådsmedlem i Ringsted Timo Jensen blander sig i debatten, og han forklarer, at byrådet allerede har behandlet et borgerforslag, som var blevet indsendt før sommerferien startede.

”Byrådet behandlede, borgerforslaget om et friluftsbad, før sommerferien. Forslaget bliver skrevet ind i visionen for sportscenteret, med en foreslået placering tæt på svømmehallen. Om det bliver til noget, er op til et kommende byråd, og borgernes ønsker,” skriver han i en kommentar.

relaterede artikler

Badegæst hoppede i bassin uden gyldigt coronapas - nu skal alt vandet kasseres 15. juli 2021 kl. 06:30