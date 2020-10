Efter Franks farvel: Hos os har vi ordentlige forhold

- Jeg har været sammen med Frank Jensen i forskellige sammenhænge, og jeg vil bare sige, at jeg aldrig har oplevet noget fra ham eller andre i partiet, siger Mette Ahm-Petersen.

Hun mener, at nærværende sag er meget enkeltstående for Socialdemokraterne generelt.

- Nu har jeg været med i 20 år som ungdomspolitiker og byrådsmedlem, og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg mener, at sagen om Frank Jensen er meget personfikseret, så det skulle nødigt udvikle sig til en jagt efter alle mandlige socialdemokrater, siger hun og understreger:

- Vi synes alle sammen, at det er en kedelig sag, og det ville jeg også have syntes, hvis Frank var fra et andet parti. Alle skal opføre sig ordentligt.