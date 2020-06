Benny Andersen bor lige ovre på den anden side af Roskildevej, så han kan hurtigt komme hen til besøgsteltet for at hilse på sin demente kone Grete. I baggrunden ses besøgsvagten Tom Hansen.

Efter 61 års samliv kan coronaregler godt være svære at vænne sig til

Benny Andersen har i det seneste år været vant til at besøge din demente kone Grete flere gange om dagen på Plejecenter Ortved nord for Ringsted. Det har coronavirus sat en stopper for.

Ordene kommer fra Benny Andersen, mens han går hen mod de to besøgstelte, som Plejecenter Ortved har indkøbt for at opfylde kravet om udendørs besøg af pårørende under coronakrisen.

- I det seneste år har jeg besøgt Grete hver eneste dag på nær to dage. Jeg har sat pris på at være med i hverdagslivet på plejecentret, så derfor har restriktionerne på grund af coronavirus været en stor omvæltning for mig.

