Efter 20 års med modstand kom den endelig

Borgere i Haraldsted og omegn har god grund til at klappe hinanden på skuldrene. Den gamle sti mellem Haraldsted by og Haraldsted Sø blev lukket for 20 år siden, og siden da har der ikke været nogen adgangssti til søen, som ellers er en af de naturperler, der gør det særligt attraktivt at bo i den lille landsby uden for Ringsted.

Kommunen ville ikke sørge for, at stien blev lavet og enkelte spændte ben for projektet lokalt. Kun stædighed, en positiv indstilling og vilje til at grave har gjort, at de 900 indbyggere i Haraldsted nu kan glæde sig over, at de har fået en ny sti, der går ned til søen - og til Oplevelsesstien, som går rundt til hele Ringsted. De besluttede sig nemlig for selv at lave det nødvendige arbejde. Til alt held var et par lokale borgere villige til at lade stien gå ind over deres jord, og så var det bare at gå i gang. I går blev stien indviet og fejret med lokal økologisk æblesaft. Se de skønne billeder.