Efter 10 år vil borgergruppe slå et slag for landsbyhus - politikere er lydhøre

Ringsted - 20. oktober 2021

Der blev ikke noget slag om Søholmhus, da den nye projektgruppe bag et multihus mødtes med borgmester Henrik Hvidesten (V) og Per Flor (S), formand for Plan- og Boligudvalget, onsdag formiddag.

Foran den kommunale ejendom på Skjoldenæsvej 67 i Jystrup var der derimod dømt politisk lydhørhed og et ønske om dialog om det mere end 10 år gamle projekt, der ad flere omgange har været på tale som hele landsbyens multifunktionelle idræts- og kultursted.

Ifølge Per Flor har der dog aldrig eksisteret politisk dialog omkring projektet.

- Jeg kom i byrådet i 2013 og kan ikke mindes, at der rent faktisk har været en sag på at udvikle Søholmhus som multihus. Det kan skyldes mange ting, og det kan være, at det er forsvundet i den skiftende administration, men jeg må indrømme, at jeg først så de konkrete planer og skitser i avisen for nylig, sagde han, inden Henrik Hvidesten tog ordet overfor den fem personer høje projektgruppe:

- Jeg tænker ikke, at vi er blevet spurgt om noget. I forrige høringsperiode var der en drøftelse af at inddrage Søholmhus til institution. Så det kommer faktisk bag på mig, hvis I ikke har følt, vi lytter til jer. For vi lytter altid til borgerne.

Ingen dialog hidtil At kommunikation er en svær disciplin, viser projektet omkring Søholmhus med al tydelighed. Tilbage i 2014 igangsatte en arbejdsgruppe en ny helhedsplan for Jystrup med et nyt landsbyhus i Søholmhus som centralt ønske.

Dengang som nu havde landsbyhuset lange udsigter, da finansieringen blandt andet skal søges gennem store landsdækkende fonde, men visionerne for huset fejlede ikke noget. Ifølge daværende kasserer og sekretær i Landsbyforeningen for Jystrup og omegn, Tommy Johannesen, skulle projektet gerne blive et vartegn for landsbyen, men siden gik projektet i »glemmebogen og druknede i kommunal sagsbehandling«, som samme person sagde til vælgermødet i Jystrup i sidste uge.

Lasse Bremer opsummerede den fodslæbende dialog mellem projektgruppe og kommune til onsdagens møde:

- Vi havde et møde med daværende skolechef i Ringsted Kommune Henrik Harder tilbage i 2012, men siden har vi oplevet, at der ikke er blevet taget ordentligt hånd om projektet. Det har ganske enkelt været svært at opretholde en dialog, når vores arbejde er blevet tabt på gulvet, hver gang administrationen har skiftet chef og medarbejdere, sagde Lasse Bremer, men gjorde det samtidig klart, at han hellere vil se frem end tilbage.

- I bund og grund vil vi gerne have dialogen i gang igen og knyttet nye bånd, så en nye projektgruppe kan komme i gang. Jeg tror, det er vigtigt, at den nye projektgruppe ved, hvad kommunen forventer, så vi kan handle mere konkret.

Næsten samme vision Visionen er fortsat at opføre et klimavenligt og bæredygtigt byggeri, der skal kunne huse aktiviteter inden for kultur, teater musik, friluftsliv og motion. Målet er at skabe et fleksibelt mødested med eksempelvis caféområde, ungdoms-lounge, fitnesscenter, erhvervs-, møde- og festlokaler for alle generationer.

- Jeg tror, det gamle projekt var meget stort anlagt, og måske også større, end hvad byen kan bære, men jeg ser det multifunktionelle hus i Gyrstinge som en klar inspiration. Her har vi en landsby, der noget mindre end Jystrup har formået at skabe et sted, der kan bruges meningsfuldt af skolen, SFO'en, idrætsforeningen og borgerne om aftenen, sagde Mads Bojsen fra Jystrup Idrætsforening og slog fast:

- Om det skal rives ned eller bevares, ved jeg ikke. Man skal hverken være arkitekt eller byggesagsbehandler for at se, at det ikke er et særligt nyt hus, men for mig er det vigtigste kloge kvadratmeter, hvor man kan bevæge mennesker 24-7.

Også Louise Frimann fra projektgruppen mente, at det skal kunne rumme så mange som muligt.

- Vi er nødt til at tænke på, at da byen vokser med den ene udstykning efter den anden, har vi ikke bare brug for en udvidelse af daginstitutionen, men også skolen. Og så er der rigtigt mange, der savner et fælles mødested med storrum og køkkenfaciliteter. De unge har haft det helt forfærdeligt, fordi de ikke har haft et ordentligt mødested, sagde hun til stormødet, inden hun slog fast:

- Vi kunne gøre det så godt med et samarbejde, som vi håber rigtigt meget på.

Måske ny SFO Om Søholmhus skal rives ned eller bevares, og ikke mindst hvad det skal indeholde, har den nye projektgruppe stadig tilbage at drøfte. Ifølge Per Flor (S) giver det mening at snakke om SFO, for det giver eventuelt mere ørenlyd i det kommunale apparat.

- Jeg kunne godt se en god synergieffekt ved at lave et multihus, der både indeholder aktiviteter, der kan bruges af SFO'en i dagtimerne, mens alle andre kan bruge det udenfor det tidsrum, sagde udvalgsformanden og gav et tip

- Der er ingen tvivl, om at Jystrup og omegn på sigt får behov for kvadratmeter. Man kunne forestille sig et slip mellem et multihus og SFO, og det kunne jo være, det ville vække mere genklang, hvis det også kunne løse nogle af de kapacitetsproblemer, byen står med.

Borgmester Henrik Hvidesten (V) sluttede med en opfordring til projektgruppen:

- Når man sætter sig og arbejder målrettet om noget, kan kommunen komme på banen og gøre noget konkret ved det. Hvis man siger det ene og andet, er det svært at behandle, så derfor vil jeg anbefale, at I én gang for alle finder ud af, hvad I vil have.