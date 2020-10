Se billedserie Malene Emanuelsen kigger nærmere på en edderkop. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Edderkopper under lup

Ringsted - 03. oktober 2020 kl. 15:15 Kontakt redaktionen

Af Bodil Pinholt

24 pædagoger og lærere var i tirsdags på jagt efter edderkopper i skovbunden i Allindelille Fredsskov. De var på krible-krable kursus med naturvejledere fra Ringsted, Køge, Sorø og Slagelse kommuner.

- Det er for at klæde pædagoger på at kunne bruge naturen og forklare den for børn, fortæller Lars Frederik Berendt, grøn guide i Ringsted Kommune.

Det er en del af en krible krable kursusrække i Danmark, som er støttet af Novo Nordisk Fonden med det mål at få flere til at interessere sig for naturen og blive inspireret til at undersøge og udforske den. Det skal ske gennem spændende aktiviteter, nysgerrighed, leg og læring.

Da edderkoppejagten var slut, blev de sorteret efter arter, hvorefter deltagerne kiggede på dem under mikroskop.

- Jeg synes det er fascinerende og det er mega skræmmende. Det ligner fuldstændig en fugleedderkop, siger Malene Emanuelsen fra Klostermarkens Børnehus, der kigger på en lille edderkop.

- Så længe jeg ikke skal holde den i hånden, har jeg det ok med den, tilføjer Malene Emanuelsen.

Klostermarkens Børnehus har haft tema om edderkopper. De har fundet spindelvæv og lavet en kæmpeedderkop. Det er ikke første gang, edderkopper har været et tema i børnehuset.

Der er nogle børn, der overhovedet ikke vil have med edderkopper at gøre, andre vil gerne kigge men vil ikke røre.

Nogle børn har det med edderkopper, at de finder dem fascinerende, og samtidig er de bange for dem. De lærer, at det er dyr, der ikke gør noget.

Søren Rafn, der er naturvejleder og ekspert i edderkopper var hidkaldt til kurset, for at dele ud af sin viden.

- Det handler om, hvordan man får formidlet edderkopper til børn på en god måde. Der er mange børn, som er bange for edderkopper, siger Søren Rafn og tilføjer.

- Vi har alle en medfødt angst for edderkopper, slanger og skorpioner.

Forsøg, hvor man har præsenteres spædbørn for disse dyr, har vist, at børnenes pupiller udvider sig.

- Det tyder på, at det er programmeret i DNA'et fra starten, siger Søren Rafn.

Han fortæller samtidig, at det er noget, man kan komme ud over.

Lisbeth Nielsen, souschef i Bøgely Skovbørnehave er ikke bange for at holde edderkopper i hånden.

- Jeg kan godt lide edderkopper, så jeg fanger dem og viser dem til børnene, siger hun.

Børnene i Bøgely Skovbørnehave er rigtig gode til at fange edderkopper og de har glas og terrarier til dem.

De børn, der ikke har lyst til at se og røre ved edderkopper, de finder bare nogle andre dyr i skovbunden, som de kan kigge på.