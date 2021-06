Se billedserie Venstre-politikerne fik en guidet rundtur på Ringsted Forsyning. Foto: Jens Wollesen

EU-politiker: Det er vigtigt at få input fra sjællandske virksomheder

Ringsted - 22. juni 2021

Venstres lokalforeninger i Sorø og Ringsted havde sammensat et afvekslende program, da partiets sjællandske medlem af Europa-Parlamentet Linea Søgaard-Lidell mandag var på udflugt til Midtsjælland i selskab med det lokale folketingsmedlem Louise Schack Elholm.

Med Sorøs lokalformand Henrik Vester som veloplagt turguide gik turen først til Kongskilde Industries A/S, der sælger varer og ydelser til hele EU's indre marked.

- Jeg benyttede lejligheden til at lufte en grøn klimapakke, som er på vej gennem EU-systemet. Den vil blandt andet medføre et noget større afrapporteringskrav fra virksomhederne i forhold til det, som vi kender i dag, forklarer Linea Søgaard-Lidell, da hun er ankommet til en frokostsnak hos Sjællandske Medier i Ringsted.

Her fik gruppen også en rundtur i mediehuset af ansvarshavende chefredaktør Bente Johannessen, inden eftermiddagen bød på besøg hos Ringsted Forsyning og Ringsted Biogas ved Michael Mølgaard.

- Det er vigtigt for mig at komme ud og snakke med virksomhedsledere for at få friske input til mit arbejde i EU-Parlamentet. Det, som vi beslutter i Bruxelles, går tit under radaren ude i virksomhederne, og derfor er det vigtigt med en løbende dialog, så vi har god tid til at påvirke beslutningerne i den rigtige retning, siger Linea Søgaard-Lidell til DAGBLADET.

Kort vej til indflydelse

Hun har siddet med i parlamentet siden briternes udtræden 31. januar sidste år, og hun er overrasket over, hvor stor indflydelse, hun allerede har fået.

- Det har overgået mine forventninger, hvor hurtigt det har været muligt at sidde med ved bordet og få indflydelse. Som noget af det første kom jeg med input til EU's Klimalov, og her et år efter er den vedtaget. Det har været virkelig sjovt at opleve, hvordan det politiske spil fungerer, for jeg var jo helt grøn i politik, da jeg tiltrådte, påpeger Linea Søgaard-Lidell, der var ansat i Vækstfonden, inden hun gjorde politisk lynkarriere og fik plads i Europa-Parlamentet.

Hun har dog endnu tilgode at opleve hele den fysiske dimension af arbejdet som EU-politiker. Coronavirus har nemlig betydet, at en stor del af arbejdstiden bliver brugt på online-møder.

- Jeg har primært arbejdet fra Venstres EU-kontor på Christiansborg. Det har haft den fordel, at jeg har fået mulighed for at skabe et tæt samarbejde med ordførerne i Venstres folketingsgruppe. Det har været meget givende. Jeg har også fundet ud af, at det nationale aspekt betyder meget. Jeg har derfor et tæt samarbejde med de øvrige danske medlemmer på tværs af partierne, siger Linea Søgaard-Lidell.

Venstres skatteordfører på Christiansborg Louise Schack Elholm har været glad for den tætte kontakt med EU-medlemmerne.

- Jeg er stor EU-tilhænger for vi har en lille økonomi, som har stor gavn af det indre marked. Nogle gange kan det dog være meget irriterende at skulle forholde sig til EU, fordi vores lovgivning er meget anderledes. Derfor skal hovederne virkelig lægges i blød for at finde frem til de bedst mulige løsninger. Her sætter jeg stor pris på, at vi får talt om udfordringerne i god tid, så vi har tid til at agere på dem, siger Louise Schack Elholm.