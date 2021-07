Der var stor opbakning til Danmarks kampe ved EM-slutrunden. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

EM-fodbold på storskærm blev en bragende succes

Ringsted - 13. juli 2021 kl. 05:58 Af Niels Nedergaard Kontakt redaktionen

Fodboldfeberen har sænket sig igen. EM er slut, og tiden er kommet til den store evaluering af de mange storskærmsarrangementer foran Valdemarscenen i Ringsted.

Og opbakningen undervejs var kæmpestor. Faktisk så stor, at arrangørerne adskillige gange måtte melde alt udsolgt af de 920 pladser, som man kunne huse pr. arrangement.

Hos arrangørerne fra Ringsted Kongrescenter jubler man da også over den store folkefest, som man har oplevet i den seneste måneds tid, hvor hele området foran Valdemarscenen blev malet rødt og hvidt.

- Vi har oplevet en stor tilslutning til storskærmsarrangementerne, og så har vi også brugt det hele til, at billederne blev vist til vores andre arrangementer, så folk kunne få et overordnet billede af, hvordan det har set ud. Så overordnet set har det været en stor succes, siger Christian Molsing Sørensen, der er souchef og eventansvarlig hos Ringsted Kongrescenter.

Større end VM i 2018

I 2018 var der også stor fodboldfest i Ringsted, da VM i Rusland løb af stablen, men slutrunden dengang nåede ikke i nærheden af dette EM's højder, fortæller Christian Molsing Sørensen.

Til søndagens finale mellem England og Italien var fremmødet endda også ganske pænt, selvom der ikke var fuldt hus ligesom ved Danmarks kampe.

- Det var en god måde at slutte det hele af på, og det var dejligt at se de små 300 tilstedeværende, selvom vi faktisk havde meldt udsolgt i første omgang, siger den eventansvarlige, inden han tilføjer:

- Vi har haft flere muligheder for at kunne vise flere kampe denne gang, og på den måde har det været større end i 2018. Man kan jo også sige, at hvis vi ikke havde haft coronaen, så kunne vi måske have haft mellem 2000-3000 mennesker, men nu samlede vi 920 hver gang, forklarer Christian Molsing Sørensen.

Bager op til Qatar

Oftest er det en god idé at fortsætte sine succeser. Derfor er forberedelserne frem mod VM-slutrunden i 2022 i Qatar er da også allerede i gang for Ringsted Kongrescenter.

Det bliver dog ikke helt som denne sommer, da slutrunden i Qatar afvikles over vintermånederne grundet den hede temperatur østpå, som gør, at spillerne slipper for at skulle snøre støvlerne og løbe på banen i op mod 40 graders varme.

I stedet arbejder arrangørerne på at rykke herlighederne indendørs, hvor både Ringsted Kongrescenter og idrætscenteret i byen er i spil til at blive vært for en stor VM-fest i 2022.

- Vi er allerede i gang med at undersøge hvilke dage, der er mulige at holde det i kongrescenteret. Det kan også være, at vi rykker det ud i sportscenteret og ser på hvilke muligheder de har, lyder det fra Christian Molsing Sørensen.

Selvom EM i fodbold er slut, er der stadig en lang række arrangementer hen over sommeren i Ringsted, hvor Summer Days fortsat afvikles.

Man kan læse hele oversigten over de forskellige arrangementer inde på hjemmesiden oplevringsted.dk.