EM-festen bobler

Interessen er enorm for at blive en del af hele fodboldfesten i Ringsteds gader, og allerede nu er arrangørerne bag hele ventet oppe på at have solgt over 500 adgangsbilletter til Danmarks første kamp mod Finland. Det fortæller Christian Molsing Sørensen, der er eventansvarlig hos Ringsted Kongrescenter.

- Til lørdagens kamp har vi allerede åbnet for billetsalget til sektion to, så det går rimelig stærkt. Vi kan se, at det stiger og stiger i dagene op til EM, og vi vil jo sådan set gerne have en endnu større fodboldfest, men grundet corona-retningslinjerne er vi også nødt til at lave de her adgangsbilletter for at kunne komme til arrangementet, siger Christian Molsing Sørensen.