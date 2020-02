Dyrekrematorium er lukket kort tid efter opkøb

Dyrekrematoriet på Tinvej i Benløse ved Ringsted er lukket, og grunden er sat til salg. Det bekræfter ejerne AniCura over for DAGBLADET.

Dansk Dyrekremering, som i mange år har drevet et succesfuldt krematorium i Hedensted i Jylland, udvidede i 2018 med et krematorium i Ringsted.

I efteråret 2019 blev Dansk Dyrekremering imidlertid opkøbt af den internationale koncern AniCura for omkring 14 millioner kroner, men krematoriet i Benløse var ikke med i køberens planer.

- Det var aldrig meningen, at krematoriet i Ringsted skulle fortsætte. Forretningen i Ringsted var ikke rentabel, og krematoriet var i forvejen under afvikling, da AniCura købte Dansk Dyrekremering, siger Siri Renée, chef for kommunikation og marketing i AniCura Danmark.