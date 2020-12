- Vi spiller i psykiatrien, fordi vi tror på, der er et menneske bag sygdommen. Min egen mor har været indlagt, før hun begik selvmord i 2011, og jeg savnede, at der var flere, der talte til mennesket og ikke bare patienten på de psykiatriske afdelinger, siger Maria Anna Rosenberg fra duoen Me And Maria. Privatfoto

Duo vil ind bag de lukkede døre

Ringsted - 27. december 2020 kl. 09:49 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Ringsted: Musikduoen Me and Maria vil gerne give flere koncerter for patienter på psykiatriske afdelinger rundt om i landet.

Efter et krævende coronaår, hvor spillejob en masse blev aflyst, var der enkelte lyspunkter for Ringsted-duoen. Det fortæller den kvindelige del af duoen Maria Anna Rosenberg.

- Vi har spillet på psykiatriske afdelinger på Gentofte Hospital og Rigshospitalet, og det er bare noget ganske særligt, siger Maria Anna Rosenberg.

Bandet har for nyligt udgivet den musikvideoen »Den du var«, hvor en række folk, der har mistet en person, de holdt af, er med.

- Den handler om at mindes én, man har mistet. Vi har fået bidrag fra 46 mennesker, der har sendt os et lille klip, hvor de holder et skilt op med navnet på én, som de aldrig vil glemme. På den måde er vi sammen med dem, men i sikker afstand. Vi har fået en masse opbakning og folk er meget glade for at kunne deltage og føler sammenhold, siger Maria Anna Rosenberg og Johannes Pehrson.

Organisationer som Kræftens Bekæmpelse og SIND (Landsforeningen for psykisk sundhed) har delt musikvideoen på de sociale medier.

- Det betyder meget for os, at musikken kommer bredt ud og siger folk noget. Vi kan godt selv synes, det er spændende at spille musik, men hvis det ikke er til gavn for andre mennesker, kunne vi bare holde det i øvelokalet, siger duoen.

Medvirker i DR-dokumentar

Maria Anna Rosenberg og Johannes Pehrson kan også glæde sig til at se sig selv på tv-skærmen i begyndelsen af det nye år, hvor Danmarks Radio sender en ny dokumentar om psykiatrien. Her vises der ifølge Maria Anna Rosenberg en sekvens med Me and Maria, som giver koncert på Rigshospitalets psykiatriske afdeling, som efterhånden er lidt af et stamsted for bandet.

- Vi kan godt lide at spille for indlagte. Efter coronaudbruddet måtte vi tænke kreativt og spille ude på den anden side af et fem meter højt hegn på den lukkede psykiatriske afdeling på Rigshospitalet, fortæller Maria Anna Rosenberg.

Dokumentaren om psykiatrien bliver efter planen vist på DR den 4. og 11. januar 2021, hvor duoen håber at kunne indtage endnu flere scener i psykiatrien.

- Vi er klar, så snart vi kan få lov. Der er mange psykiatriske afdelinger, der gerne vil have koncerter med os. Planen er at få søgt fondstøtte, så vi i 2022 kan vi spille koncerter i psykiatrien i hele landet, siger Maria Anna Rosenberg.