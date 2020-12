Drukner i fed mælk og luksusæg - Lille jordbrug i ny corona-klemme

Michel Poulsen er opvokset på gården, der har udsigt til Gyrstinge Sø, men valgte som så mange unge at flytte til København for at læse. I 2013 vendte han dog hjem for at hjælpe sin far med at bygge et hus og opdagede, at han slet ikke savnede storbylivet.

Foto: Jens Wollesen