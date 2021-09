Travtræner Ken Ecce (til venstre) er blandt de lodsejere, som ville have mærke konsekvensen, hvis Banedanmarks bulldozere var blevet sat til at rive vejbroen på Hjortholmvej ned. Nu har Banedanmark ændret planerne, og broen bliver renoveret og bevaret. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Dropper nedrivning af bro - hestetræners livsværk reddet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dropper nedrivning af bro - hestetræners livsværk reddet

Ringsted - 21. september 2021 kl. 10:53 Af Kasper Frank Kontakt redaktionen

Banedanmark dropper planerne om at nedlægge en bro i udkanten af kommunen.

Det drejer sig om en vejbro over jernbanen på grænsen mellem Sorø og Ringsted Kommune, som ikke skal rives ned alligevel.

Det oplyser Banedanmark til DAGBLADET.

- Som en del af planlægningen af den kommende sporfornyelse og hastighedsopgradering har vi konstateret, at vejbroen, der fører Hjortholmvej over jernbanen er i dårlig stand, og at den potentielt kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Vi har derfor undersøgt en række forskellige muligheder for broens fremtid, og vi har på den baggrund besluttet at bevare og istandsætte broen som en del af det anlægsarbejde, der alligevel skal laves, siger sektionchef i Banedanmark, Søren Bo Johansen.

Risikerede livsværket Beslutningen vækker jubel i byrådet og hos den kendte travtræner Ken Ecce, som risikerede at miste sit livsværk.

- Det kan sgu godt være, vi napper et glas champagne i aften, siger Ken Ecce.

DAGBLADET beskrev i sidste uge, hvordan flere politikere i Ringsted Byråd i skarpe vendinger kritiserede Banedanmark for nedrivningsplanerne.

Avisen mødte ligeledes en række af de borgere, der hver dag benytter broen. De var alle chokerede over Banedanmarks planer.

- En kovending I byrådet var politikerne overbeviste om, at Banedanmark ville holde fast i planerne og trumfe nedrivningen igennem uanset, hvad borgere og byråd måtte mene. Det er styrelsen i sin gode ret til ifølge lovgivningen, og det er langt fra første gang, Ringsted Kommune ville blive ramt af Banedanmarks bulldozere.

- Det glæder mig, at de har foretaget en kovending. Det lyder virkelig fantastisk. Jeg havde forestillet mig, at de gjorde, som det passede dem og ville have revet broen ned trods protester, ligesom de andre sager, vi har haft, siger socialdemokraten Lisbeth Andersen.

Hos Ken Ecce giver den nye melding fra Banedanmark ro i maven, og han kan nu se frem til at udvikle sin forretning frem for at afvikle den.

Ekstra stald og ridebane Han har i dag 35 heste på gården på Hjortholmvej.

- Det betyder, at jeg kan føre mine planer ud i livet med at udvide min forretning. Det kan også betyde, at jeg bygger en stald mere og anlægger en ekstra ridebane, siger travtræneren.