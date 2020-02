Se billedserie 23 og et halvt års ægteskab er nu blevet kirkeligt velsignet for Tina og Tonny Sørensen. De havde helt bevist valgt kun at have deres datter Gabriella med som ledsager. Foto: Anders Ole Olsen

Drop-in-vielser blev en stor succes

Ringsted - 28. februar 2020

Det kan sagtens lade sig gøre at organisere en dejlig bryllupsdag på meget kort tid, helt som man selv ønsker det.

Det viste sig fredag, da Ringsted-Sorø Provsti for første gang holdt drop-in-vielser.

Hele 12 par blev gift og et enkelt par fik kirkelig velsignelse af deres borgerlige bryllup.

Det foregik i Sct. Bendts Kirke, fordi den er smuk og stor med mulighed for at rumme mange par på en gang.

Det kunne godt lyde som opskriften på upersonlige bunkebryllupper på samlebånd, men det er i den grad forkert.

Wicky Karlskov og Stefan Schnell Hauge fra Ringsted har været kærester i flere år.

- Vi vil gerne giftes, men jeg gider ikke et bryllup til 200.000 kroner, så man sætter sig i gæld, bare for at blive gift. Stefan læste om drop-in-vielserne i Sct. Bendts Kirke den 1. februar. Jeg købte min kjole samme dag. Vi inviterede 30 gæster, fortæller Wicky Schnell Karlskov.

- Tænk, de er kommet alle sammen, selv om det er med så kort varsel. Det er jeg virkelig imponeret over, tilføjer Stefan Schnell Hauge.

Alt i alt kommer deres bryllupsfest for 30 gæster til at koste cirka 25.000 kroner.

Til den lange kærlighed Folkekirken har aldrig krævet, at en vielse eller velsignelse af kærligheden mellem et par skal sætte dem i årelang gæld.

Det er bare blevet en tendens.

Men den er Tina og Tony Sørensen heller ikke med på.

De er parret bag dagens eneste kirkelige velsignelse. De kom til drop-vielse i afslappet tøj ledsaget af datteren Gabriella på næsten 14 år.

- Vi blev gift for 23 et halvt år siden på rådhuset. Vi har længe talt om, at vi gerne ville have en kirkelig velsignelse. Så læste vi om drop-in-vielser her og synes, at det lød så uhøjtideligt, så nu skulle det være, fortæller Tina Sørensen.

- Vi vil gerne bekræfte for hinanden, at det, vi havde dengang vi blev gift, har vi stadigvæk, og derfor skulle det være en begivenhed bare for os selv. Alt er skruet op på et fuldstændig uoverskueligt niveau. Det skal være så fint, og stort og dyrt i dag. Det vil vi ikke være med til. Det er en boble, der kommer til at briste på et tidspunkt, mener Tonny Sørensen.

Bedre end havefesten Helen Fremming Wessel Sandholdt og Lars Sandholdt er blandt alle de tilfredse drop-in-brudepar, selv om det ikke var deres første bryllupsplan.

- Vi havde planlagt bryllup pinselørdag til maj, men på grund af sygdom i familien, ville vi gerne rykke det frem. Så læste vi om drop-in-vielser her og greb muligheden, siger Lars Sandholdt.

- Det er ikke så højtideligt som et traditionelt kirkebryllup, og det passer godt til os, fortæller Helene Sandholdt.

Pinsebrylluppet skulle have været fejret hjemme i haven. Men ægteparret Sandholdt er slet ikke kede af, at de ikke får en havefest på deres bryllupsdag, for de holder festen i den gamle brandstation på Køgevej i Ringsted, som egentlig ikke er et festlokale, men der var plads.

Parret er fuldt tilfreds med drop-in-løsningen.

- Det er meget fint. Vi er meget tilfredse, fastslår bruden.

Stor dag Præsterne er også tilfredse med forløbet.

- Alle vi præster er begejstrede med en klar fornemmelse af, at det gav mening for folk at lukke op for kirken og holde bryllup på en anden måde. Man kunne godt frygte, at der ikke var nok nærvær omkring handlingen, når der nu kom så mange. Men vi synes, det lykkedes at holde fokus på hver vielse, selv om der gik folk rundt andre steder i kirken, siger sognepræst Janne Meibom på vegne af sig selv og sine kolleger.