Dronnings julepynt er blokeret af virus

- Vi plejer at levere julepynt til Kensington Palace, Tower of London og Hampton Court. Men da virussen kom, blev der lukket for al eksport til Storbritannien. Jeg fik en skrivelse fra det britiske hof, hvor der stod: »Vi forventer desværre ikke at afgive en ordre i år, men vil gerne bestille i 2021, når vi lukker op igen«. Det havde vi ikke lige set komme, forklarer Helge Brink.