Emilie Salvig har været initiativtager til indsamlingen. Hun glæder sig over det flotte resultat af arbejdet i løbet af den seneste uge. I dag var hun med til at aflevere blomsterne på kommunens plejecentre. Hun fik blandt andet hjælp af borgmester Henrik Hvidesten (tv.), der også har fødselsdag denne torsdag. Bagerst ses ejer af MaLenes Blomster Helle Schmidt og byrådsmedlem Andreas Karlsen.

Dronningens favoritblomst skal lyse op på plejecentre

Let at vande

- Vi havde ikke råd til at købe en buket til hver enkelt beboer. Derfor blev vi enige om, at det var passende at give dronningens favoritblomst til alle beboere. Den kan de også have glæde af i længere tid, forklarer Emilie Salvig.