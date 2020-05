Dronning Margrethe med rynker er et vinderbillede

Hun er nemlig et af de børn, der skal med til København og aflevere sin unikke fødselsdagsgave på vegne af Ringsted Kommune- et maleri af dronningen foran Sct. Bendts Kirke.

Der er 98 kommuner i Danmark, og de blev alle bedt om at hive fat i deres skolers 3. klasser og opfordre eleverne til at male billeder, hvorefter dommerkomiteer i kommunerne skulle vælge 1 vinderbillede i gave til dronningen.

Alma vidste ikke lige, hvad et vartegn er, men fik det forklaret og straks bestemte hun sig for, at det skulle være Sct. Bendts Kirke.

Den er også svær at komme uden om som vartegn for Ringsted Kommune.

Alma brugte internettet til at finde både et godt foto af kirken og et godt foto af dronningen til at male efter.