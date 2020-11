"Drømte mig en drøm" - Classic møder Electronica

Ved den traditionelle Natkirke i Sct. Bendts tilbage i januar oplevede næsten 500 publikummer et nyt samarbejdet mellem Ringsted Sogns Ungdomskor og Thorzager. Nu er der igen mulighed for at opleve krydsfeltet mellem ældre traditionelle sange og elektronisk musik.