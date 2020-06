Se billedserie Nelson Jeppe Lauridsen er bidt af at skate, og han kunne godt tænke sig bedre forhold for skatere. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Drømmer om bedre forhold for skatere i Ringsted

Ringsted - 15. juni 2020 kl. 08:30 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

14- årige Nelson Jeppe Lauridsen fra Ringsted går og drømmer om bedre forhold for skatere i Ringsted.

Nelson Lauridsen har skatet i et års tid, og han besøger skaterbanen på Anlægsvej cirka en gang om ugen.

Han skater også i København, hvor han har en ven med samme interesse.

- De har bare bedre baner der, siger Nelson Lauridsen.

Banerne i Ringsted dur på en god solskinsdag, men ikke i regnvejr. Nelson Lauridsen er bidt af at skate, og han kunne også godt tænke sig at kunne stå på skateboard om vinteren og i dårligt vejr.

Det kan han, hvis Ringsted får en indendørs bane. Nelson Lauridsen lægger vægt på, at det, hvis Ringsted får nye baner, skal vare baner i beton. Det er det bedste.

Nelson Lauridsen vil meget gerne være Ringsted Kommune behjælpelig, hvis der skal opføres noget nyt, og han har mange ideer til, hvordan en skaterpark kunne se ud.

Hans gode skaterven i København har en far, som designer skaterparker, så her er der også mulighed for at hente hjælp.

En anden ting er, at Nelson Lauridsen skater alene i Ringsted.

- Jeg har ikke mødt en eneste her, siger Nelson Lauridsen.

Da Lokalbladet møder Nelson Lauridsen på skaterbanen en fredag eftermiddag, er Nelson den eneste med et skateboard. Der er et par 7-8 årige drenge, som løber på løbehjul.

- Vi prøver at sætte noget i gang, siger Nelsons far Kristian Lauridsen.

Han håber, at Ringsted kan få en fed indendørs bane af beton, og han nævner den gamle riddehal på kasernegrunden som egnet. Både med hensyn til størrelsen og beliggenheden.

Far og søn vil gerne prøve at få skabt et skatermiljø.

- Det handler meget om, at der kommer et miljø omkring det, siger Kristian Lauridsen.

Han mener også, det ville være fedt for løbehjulsløberne at have noget at køre på om vinteren. Et sted, hvor de kan være aktive i stedet for at sidde foran computerskærmene.

- Det er om at få dem væk fra skærmene, siger Kristian Lauridsen.

I det hele mener Kristian Lauridsen at der mangler et samlingssted i Ringsted for de unge mennesker.