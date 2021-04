Live Phillipsen har stillet et borgerforslag om etablering af udendørs badeland eller friluftsbad ved Ringsted Svømmeland/ Sport Center. Forslaget har indtil videre nået 100 stemmer. Her er det badesøen i Albertslund. Foto: Martin Sørensen Foto: Martin Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Drømmen om et friluftsbad skal trække sand og vand til Midtsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drømmen om et friluftsbad skal trække sand og vand til Midtsjælland

Ringsted - 30. april 2021 kl. 09:08 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Sand og vand rimer godt nok på hinanden, men ikke ligefrem på Midtsjællands muld.

Alligevel har ringstederen Live Phillipsen stillet et borgerforslag om etablering af et udendørs friluftsbad i forlængelse af Ringsted Svømmeland efter at have savnet en svømmetur og sand under fødderne i mere end ti år .

For hvis der er noget, der mangler i Ringsted, er det netop alt det, der almindeligvis tilhører landets kystbyer, mener hun.

- Ringsted kan være enorm hyggelig, men der er enormt mange, der savner vand om sommeren, og som ofte må køre langt for at komme til en strand. Et friluftsbad ville i højere grad lade børnefamilierne blive i Ringsted, men måske også trække flere til om sommeren, siger Live Phillipsen om forslaget, der i skrivende stund har nået 100 stemmer.

Ringsted Svømmeland. Foto: Jens Wollesen

Live Phillipsen håber, at det kommer op på det dobbelte, så hendes idé om et friluftsbad kan blive behandlet politisk og måske føjet til planerne om det nye Ringsted Sport Center.

- Det ville også styrke det sociale liv i Ringsted og blive et nyt mødested, som jeg også savnede, da jeg flyttede hertil.

Uden bil intet bad Tanken om et friluftsbassin kom netop til Live Phillipsen, da hun flyttede tilbage til Ringsted fra København med sin søn for flere år siden.

- Jeg havde ikke bil på det tidspunkt, så jeg cyklede rundt, og jeg syntes, der var ualmindeligt langt ud til Haraldsted sø om sommeren. Det blev aldrig rigtigt til noget, og da 0jeg så endelig fik bil, ville jeg da hellere tage turen til strandene ved Karrebæksminde, Slagelse eller Køge, siger Live Phillipsen og slår fast:

- Hvis man ikke har bil, så er en cykeltur til Haraldsted, Gyrstinge eller Jystrup altså lang.

Hvidsø i Jystrup. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Live Phillipsen tror, at et friluftsbad i Ringsted kan blive lige så populært, som friluftsbadene i Hvidovre eller Sydhavnen i København, som ringstederen ofte frekventerede, da hun boede i hovedstaden.

- Da jeg boede i København, så jeg, at der var mange børnefamilier og unge, der gæstede friluftsbadene, og jeg tænker, at det skal være bilfrit og grønt åndehul midt i byen, som man let kan gå med barnevognen eller cykle til, siger forslagsstilleren.

Økonomisk gevinst Hun forestiller sig et friluftsbad med to bassiner: Et lavbundsbassin for børn og et svømmebassin til deres forældre. Derudover må der gerne være sand på området, omklædningsrum og toiletter. Det behøver dog ikke være gratis, mener Live Phillipsen.

- Jeg tror, at folk er indstillet på at skulle betale for at opholde sig i friluftsbadet over et par timer, og hvis folk kommer udefra, kan det jo være en gevinst for hele Ringsted, siger Live Phillipsen og slutter:

- Når man så tager til strandene ved Næstved, Køge eller Slagelse, er det jo også der, man lægger sine penge. Jeg tænker, at et friluftsbad vil styrke bylivet og kun gøre Ringsted mere attraktiv.