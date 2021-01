Se billedserie Jørn Johansen fra Sæby mødtes med Lene Søgaard, Ringsted Museum og Arkiv, på Torvet for tre år siden i forbindelse med bogudgivelsen »Børn af Ringsted«. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Driftige forfædre trækkes frem i lyset

Ringsted - 11. januar 2021 kl. 17:00 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Jørn Johansen, Sæby, har dykket ned i Ringsteds historieske bygninger, som hans grand onkel murermester Julius Ferdinand Johansen har bygget.

Interessen for Ringsteds historie begyndte, da Jørn Johansen fandt ud af, at hans farfar, Harald Viggo Johansen blev født i 1864 i Ringsted.

Da han begyndte af finde oplysninger om sin farfar via Ringsted Museum og Arkiv, gjorde Lene Søgaard, Ringsted Museum og Arkiv, ham opmærksom på, at der var to andre søskende. Den ene var murermester Julius Ferdinand Johansen, som har bygget en del ejendomme i Ringsted, blandt andet Børsen.

- Så kom jeg op på dupperne. Ikke nok jeg synes jeg havde en spændende farfar, men han havde en spændende bror, siger Jørn Johansen.

Jørn Johansens far havde aldrig fortalt om farfaren, Harald Viggo Johansen, som døde før Jørn Johansen blev født.

Efter at have set Ole Bornedals serie 1864 - samme årstal, som farfaren blev født, blev Jørn Johansen endnu mere interesseret i sin farfars historie. Han gik på nettet og fandt en masse oplysninger om Ejer Baunehøj ved Skanderborg, som Harald Viggo Johansen fik fredet og han stiftede bestyrelsen Ejer Bavnehøj.

Jørn Johansen synes det er spændende, at to brødre fra Ringsted har sat historiske aftryk. Det endte med, at Jørn Johansen skrev bogen »Børn af Ringsted«, om farfaren og hans to søskende, som udkom i 2017.

I bogen nævner Jørn Johansen Ringsted Børs, og han har siden fundet ud af, at Julius Ferdinand Johansen har bygget meget mere, både i Ringsted og andre byer.

Julius Ferdinand Johansen har blandt andet også bygget Central Bygningen, der lå foran kirken, det gamle Casino og Basaren. Han byggede desuden en række villaer i Ringsted, blandt andet Sct. Knudsgade 15, hvor han selv boede til sin død i 1926.

Julius Johansen var både bygmester og bygherre på byggerierne. Der var arkitekt på Børsen, men om der også var det til de andre bygninger, ved Jørn Johansen ikke.

- Jeg kunne godt fristes til at tro, at han har været med i det, for kort efter han er uddannet som murer, rejser han rundt som naver for at studere bygninger. Der kom han hjem med en masse af idéer, fortæller Jørn Johansen.

Julius Johansen byggede 23 ejendomme i sit liv og en del af dem i Ringsted. Han var den første, der byggede i flere etager her i Ringsted.

Det karakteristiske ved noget af det Julius Johansen byggede, er buerne over vinduerne.

Jørn Johansen har via sine studier fået stof til en bog nummer to, som ligger klar i skuffen. Det er et opslagsværk over alt det Julius Ferdinand Johansen har bygget. Udgivelsen strander imidlertid på økonomien. Jørn Johansen er på pension og har ikke selv mulighed for at finansiere den. Han har søgt støtte hos lokale erhvervsdrivende, men desværre uden held.

Den første bog »Børn af Ringsted« kan imidlertid købes på nettet.

- Det er ret spændende, den viden jeg har fået sammen med Lene Søgaard. Det ærgrer mig lidt, at der ikke er så mange i Ringsted, der kender noget til det, siger Jørn Johansen.

- Jeg følte lidt, at Ringsted var lidt tilbageholdende.

Forhåbentlig udkommer bogen på et tidspunkt, så den kan lægge en ekstra sten i mosaikken om Ringsteds historie.