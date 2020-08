Dreng sad fast i berygtet elevator

Han ved ikke, hvor længe drengen havde siddet der, men det kan godt have været en halv time, hvor moren og tililende personer havde forsøgt at få ham ud selv samt kontakte elevatorfirmaet Otis.

Det prøvede Torben Larsen også, men fik at vide, at firmaet havde 40 minutters køretid, før de kunne være fremme på stedet.

Moderen talte hele tiden med drengen for at berolige ham, men blev ikke hjulpet af flokken af andre mennesker omkring elevatoren.

Elevatoren er berygtet for at gå i stå jævnligt i en grad, så der for et par år siden blev afsat kommunale midler til mere opsyn og overvågning.