Dreng og ung mand dømt: Kastede grene fra gangbro - her er dommen

Tirsdag den 21. september blev der fældet dom over ved Retten i Roskilde over en 16-årig ung mand og en 20-årig mand fra Ringsted. De blev idømt tre måneders betinget fængsel for at have forvoldt fare for liv og førlighed for trafikanter på Østre Ringvej i Ringsted midt på sommeren 2021.

Natten til den 15. juli måtte en 35-årig mand fra Varde undvige en gren, da han kom kørende i sin lastbil på Østre Ringvej. Grenen blev kastet fra en gangbro, der går hen over kørebanen i begge retninger, og den forurettede måtte trække over i den modkørende vognbane for at undvige grenen.

Den 35-årige lastbilschauffør kørte ind til siden og kontaktede straks politiet, som hurtigt kunne komme frem til stedet. Her blev de to nu dømte fundet gående i nærheden, og politiet anholdt og sigtede dem for at forvolde fare for trafikanterne. Lastbilschaufføren fik ligeledes advaret nogle bilister, der var på vej i retning mod gangbroen, så de ikke skulle opleve samme farlige situation.

De to dømte var ligeledes tiltalt for på ukendte tidspunkter at have kastet flere grene på kørebanen, som bilister kørte hen over.

Også det fandt retten bevist, og de fik begge en straf på tre måneders betinget fængsel for deres hensynsløse gerninger, siger anklagerfuldmægtig Jacob Erichsen.

”Retten fandt, at de to dømte i flere tilfælde havde handlet hensynsløst og kastet grene ned på kørebanen, hvilket var egnet til at forvolde fare for trafikanterne. Da der ikke er meget praksis på området, vil anklagemyndigheden nu overveje, om dommen skal ankes,” siger Jacob Erichsen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 20-årige modtog dommen, og hans fængselsstraf er betinget af vilkår om samfundstjeneste. Den 16-årige modtog også dommen, og hans fængselsstraf vil blive betinget af vilkår fra Ungdomskriminalitetsnævnet, der skal behandle sagen.

Politiet vil gerne takke lastbilschaufføren for med det samme at holde ind til siden og kontakte politiet, så det var muligt hurtigt at komme frem med blandt andet hundepatruljer, og ligeledes for at tage kontakt til øvrige trafikanter for at advare mod den farlige situation, der kunne opstå ved gangbroen.