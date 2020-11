Artiklen: Dreng kørte galt - far og søn efterforskes nu begge for uheldet

Politiet er endnu ikke færdig med at undersøge uheldet, der også involverer knallertdrengens far.

Episoden begyndte, da den 16-årige dreng fra Ringsted kørte på knallert ad Mellem Broerne ud på Næstvedvej, selv om netop det vejkryds blev lukket af for trafik for flere år siden.

- Stelnummeret kunne ikke umiddelbart findes, ligesom den 16-årige mistænkes for kørsel uden styrthjelm og uden lys på knallerten, kørsel uden for cykelstien på en knallert uden ansvarsforsikring, men med og mulige konstruktive ændringer, oplyser politiet.

Den 16-årige dreng kan derfor regne med at høre fra politiet, når uheldet er færdigefterforsket. Det samme kan hans far.

- Vi er ved at klarlægge faderens rolle i sagen, fordi han muligvis kan have været med til at fjerne beviser fra et færdselsuheld. Vi skal også have klarlagt, om den 16-årige pådrog sig skader ved uheldet, oplyser pressetalsmand Martin Bjerregaard til sn.dk