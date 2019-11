En 15-årig dreng har allerede oplevet retten indefra som hovedperson i en straffesag på grund af hans sexvideo med en mindreårig. Foto: Steen Østbjerg

Dreng delte sexvideo af mindreårig pige

Ringsted - 17. november 2019 kl. 05:19 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er muligt, at pigen gerne ville have sex, selv om hun kun var 14 år, og heller ikke havde noget imod at det blev optaget på video.

Men det berettiger ikke til, at man så bagefter deler sin sexvideo med en kammeret for at prale.

Det har en 15-årig dreng fra Ringsted netop lært på den hårde måde foran en dommer i Retten i Roskilde.

Det fremgår af rettens dombog.

Her fremgår det også, at drengen var sigtet for på et ukendt sted i juni eller juli måned at optage videoen af en seksuel handling med ham selv og en 14-årig pige og bagefter dele den på snapchat med en af hans venner.

Drengen var ikke sigtet for sex med en mindreårig, men for distribution af børneporno.

Sagen blev ført som tilståelsessag, så retten hørte kun drengens forklaring af episoden. Ikke pigens.

Drengen forklarede, at han kendte pigen gennem nogle venner.

Gennem vennerne havde han fået opfattelsen, at pigen var 15-16 år.

Ifølge drengens forklaring i retten, var det pigen selv, der inviterede ham hjem til hende og bad ham tage video af det. Men hun gav ham ikke lov til at dele videoerne med nogle.

Det viste drengen godt, da han delte det med en kammerat på snapchat. Han gjorde det for at være sej.

Angiveligt gik det dog op for drengen, at det i forhold til pigen ikke var spor sejt gjort, men da var det for sent.

Drengen forklarede i retten, at når man lægger noget på snapchat, bliver det normalt slettet ret hurtigt automatisk, men det skete ikke her, fordi kammeraten gemte videoen og lagde den på snapchat igen. Kammeraten nægtede at slette videoen, men den 15-årige fik i sidste ende slettet de ni sekunders video.

Dommeren idømte drengen 10 dages fængsel, men straffen blev gjort betinget blandt andet på grund af drengens alder.

Hvis han ikke begår noget strafbart i en prøvetid på et år, skal han ikke i fængsel.

Han skal dog betale sagens omkostninger minus forsvarerens udgifter til kørsel og køretid.