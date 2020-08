En nu 58-årig kvinde overlevede at blive stukket med kniv i maven i huset på Roskildevej. Men det kunne lige så godt være endt med et knivdrab, lyder det fra den opererende kirurg. Foto: Hans-Henrik Lærke

Send til din ven. X Artiklen: Drabstiltalt: Spyttede efter sin far og truede i retten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drabstiltalt: Spyttede efter sin far og truede i retten

Ringsted - 20. august 2020 kl. 10:48 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 22-årig mand hader sin far intenst. Det blev meget synligt for et nævningeting i Retten i Roskilde onsdag formiddag. Her fortsatte sagen om livstruende knivstikkeri mod en kvinde i Benløse ved Ringsted i maj 2019.

Læs også: Voldsom anholdelse efter knivstik

På førstedagen den 11. august, forklarede den 22-årige tiltalte, at hans arm stak kniven i maven på kvinden, men hans far styrede hans krop.

Det kom også frem, at tolkene under varetægtsfængslingen har måttet oversætte et meget groft sprogbrug, når den 22-årige talte om sin far. Onsdag skulle faderen vidne, men han nåede dårligt at sætte sig på vidnestolen, før hans søn rejste sig og spyttede efter ham.

Dommer Tove Horsager gjorde det klart, at den adfærd tolereres ikke, og derfor måtte den tiltalte ud i et sideværelse. Det blev tolket til den tiltalte, af en ny tolk, fordi han angiveligt truede en anden tolk på livet den første retsdag.

Forsvarer Flemming Wahren sad under den første sky af spyt. Imens han fik sagt ok til at sende hans klient ud, samlede den 22-årig sammen til en ny ladning mundvand.

Til trods for, at to af fire politimænd på bevogtning i retten holdt ham i et jerngreb, spyttede den 22-årige igen i retning mod sin far, der slap for at vidne på grund af familieskabet.

Torsdag formiddag fortsatte den 22-årige med at vise sin vrede ved at spytte i retning mod dommerne og han blev derfor igen ført ud i sideværelset, mens sagen mod ham fortsatte. Der er fire betjente til at bevogte den 22-årige mand, som er arrestant. De er alle fire med ude i lytterummet sammen med tolken. Efter afhøring af to vidner, kom den kvindelige tolk ind i retslokalet med mundbind på, og fortalte, at den 22-årige sidder og spytter mod hende. - Der kom sådan en tåge ud. Jeg kunne mærke det i panden og rundt om masken, beskrev tolken.

relaterede artikler

Tiltalt for livsfarligt knivstik: Min far styrede mig gennem koder i fjernsynet 12. august 2020 kl. 14:37