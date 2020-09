Selve forbrydelserne under det dramatiske knivstikkeri i Benløse var alvorlige nok i sig selv til, at den nu dømte 22-årige gerningsmand fik flere år fængsel og en livslang udvisning af Danmark. Med sin opførsel i retten underbyggede han selv, at der er grundlag for at udvise ham. Foto: Hans-Henrik Lærke

Drabsforsøg: Spytteri og vold i retten spæder til straffen

Der skal ikke alene alvorlig, personfarlig kriminalitet til, at en EU-borger kan sendes ud fra Danmark for altid. Der skal også være en reel risiko for, at en dømt fortsætter med at være til fare for samfundet, hvis han får lov at blive her. Den 22-årige mand fra knivstikkersagen i Benløse opførte sig gennem syv retsmøder sådan, at retten var overbevist om den reelle risiko.

Et enkelt knivstik dybt i maven på en kvinde i et udlejningsværelse på Roskildevej i Benløse var et drabsforsøg og dermed i sig selv alvorlig personfarlig kriminalitet. Spark og slag rettet mod en politimand under anholdelsen er vold mod tjenestemand og personfarlig kriminalitet.

