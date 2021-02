Peter Dinesen, Estate Ringsted, til højre, og Mikkel Benzner ved Café Dagmars gamle komfur, som varmestuen ønsker skiftet. Der er nu udsigt til, at det kan realiseres med en donation på 10.000 kroner fra den lokale ejendomsmægler. Foto: Jens Wollesen

Donation til nyt køkken til Café Dagmar

Ringsted - 12. februar 2021 kl. 11:37 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen

Kirkens Korshær varmestue Café Dagmar i Ringsted sørger dagligt for at udsatte kan komme at få et varmt måltid mad.

Der bliver lavet mad til mange mennesker, og derfor står et nyt komfur på ønskelisten.

- Vi har nogle ting, vi godt kunne tænke os. Vi har et komfur, der er ved at være slidt, fortæller Mikkel Benzner, leder af Kirkens Korshærs varmestue Café Dagmar.

Det nuværende komfur har fire gasblus, og ønsket er at få et nyt med seks blus.

Der bliver i øjeblikket lavet mad til 30 mennesker om dagen, men under normale forhold kommer der flere i Café Dagmar. Her med Corona-restriktioner er der plads til 30, fordi der kun må sidde to ved hvert bord.

En forsinket julegave Inden jul skrev Mikkel Benzner rundt til forskellige virksomheder i Ringsted og spurgte, om de havde lyst til at donere penge til Kirkens Korshærs arbejde. Det havde ejendomsmægler Peter Dinesen, men da midlerne var brugt op for indeværende år, blev Mikkel Benzner opfordret til at søge i 2021.

Som sagt, så gjort. Kirkens Korshær fik positiv respons på ansøgningen. Estate Ringsted - Peter Dinesen Estate ville gerne donere 10.000 kroner til nyt komfur.

- Som lokal mægler får vi mange forespørgsler på alle muligt ting. Jeg valgte fra starten, at i stedet for at udvælge, tog vi en social profil, fortæller indehaver Peter Dinesen.

Så når der kommer ansøgninger om donationer, er det let at vælge. Firmaet har blandt andet givet til Kræftens Bekæmpelse og Stafet for Livet.

- Så kom du og spurgte. Det lå lige til højrebenet, siger Peter Dinesen til Mikkel Benzner.

- Jeg er gammel Ringsteddreng, det har jeg været siden 1986. Jeg brænder for byen, og kan vi hjælpe med det, gør jeg det gerne. Vi vil gerne hjælpe, hvor det gør ondt.

Brug for mere støtte De 10.000 kroner rækker ikke helt til et nye komfur, så der skal skaffes flere midler, før ønsket kan gå i opfyldelse.

- Jeg håber, det smitter af på andre virksomheder, siger Peter Dinesen håbefuldt.

Han glæder sig over, at der er et sted, hvor udsatte borgere kan komme.

- Man skal hjælpe, hvor man kan, mener Peter Dinesen.