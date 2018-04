Se billedserie Foto: Thomas Olsen

Ok til at rive silo og bygninger ned

Ringsted - 11. april 2018 kl. 08:53 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag blev Dampmøllens dødsdom officielt underskrevet. Et flertal i byrådet godkendte den lokalplan og det kommuneplanstillæg, der giver ejer lov til at rive alle bygninger på grunden ned - både den 35 meter høje silo og den gamle røde hjørnebygning fra 1922.

Dermed er der foreløbigt sat punktum i sagen om Dampmøllens bevarelse, der har givet anledning til det første, gennemførte borgerdrevne forslag og en massiv kampagne fra de borgere, der ønskede at bevare bygningerne.

16 medlemmer af byrådet stemte for at give lov til at rive Dampmøllen ned. Det var Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Konservative og Radikale Venstre, mens Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti afgav de tre stemmer imod forslaget.

- Og lokalplanen er vedtaget, konkluderede borgmester Henrik Hvidesten efterfølgende.

Godt et kvarter forinden gav borgmesteren debatten fri og som den første fik Torben Lollike (R) ordet. Han kvitterede ved at lægge salen ned i latter.

- Der er nogen, der har undret sig over, at jeg har stemt for og imod i denne sag undervejs, siger han og tillod en lille grinepause i det tre en halv timers lange byrådsmøde. Da latteren lagde sig, redegjorde han for, hvorfor han har skiftet holdning fra at ville bevare Dampmøllen til nu at acceptere dens nedrivning.

- Elleve år med en bygningsruin så tæt på bymidten. Det synes jeg er nok. Så nu må der ske noget aktivt til glæde for de mange mennesker, der ser ud til at skulle flytte ind, sagde Torben Lollike.

Anderledes sikre på sine holdninger var Enhedslistens Henrik Kjær, der fastslog sin modstand mod at rive Dampmøllen ned. Han synes, det er uheldigt at bruge den forfaldne tilstand som argument for, at man kan rive bygningen ned.

- Jeg synes heller ikke, det er nogen god ide, at man belønner, at folk lader bygninger stå og forfalde så længe, at der snart ikke er andet tilbage end at rive dem ned. Jeg synes, det er forkert at belønne dem, sagde han.

De elleve år med Dampmøllen som forladte mursten på hjørnet af Møllevej og Næstvedvej var også Socialdemokratiets argument for, at bygningerne nu skulle væk.

- I elleve år er der ikke nogle investorer, der ville bygge i de eksisterende bygninger. Det er faktisk en ret flot bygning, der kommer, og som bliver trukket lidt tilbage fra vejen. Så derfor stemmer vi for den her lokalplan, der også muliggør en nedrivning, sagde Lisbeth Andersen.

Ligesom hos Enhedslisten var stod man også fast hos SF, men Britta Nielsen så godt nederlaget i horisonten. Hun mente, at sagen om Dampmøllen burde være en øjenåbner for medlemmerne af byrådet og sætte mere fokus på bevaring af de gamle bygninger.

- Jeg synes i hvert fald, at vi kan gøre noget som byråd. Vi kan vise rettidig omhu og se, om vi kan gøre noget for, at bygningerne bliver vedligeholdt og også skabe et incitament for at bevare og opretholde dem. Det er jeg overbevist om er i hele kommunens interesse. Så hvis vi skulle tabe kampen om Dampmøllen, så er der nye kampe at tage fremad.

