Dom i stor drabssag udsat

Men intet er, som det plejer at være for tiden, og da første retsmøde blev indledt tirsdag formiddag i Retten i Roskilde, manglede man simpelthen den nødvendige vurdering af den tiltaltes mentale tilstand.

En 16-årig dreng fra Ringsted, der sidste år stak sin mor ihjel i deres fælles lejlighed i Ringsted, kunne efter planen have fået sin dom på fredag.

Den endelige dom forventes derfor først at falde den 29. april.

Den unge mand har diagnosen infantil autisme med opmærksomhedsforstyrrelsen add, men om diagnosen ligger til grund for drabet, vides derfor endnu ikke.

Eftersom tiltalte allerede erkendte sig skyldig i drabet under grundlovsforhøret den 31. juli sidste år, regner man dog med at afgive skyldkendelsen på fredag, oplyste dommer Anne Schultze-Nielsen under tirsdagens retsmøde.