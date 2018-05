Foto: Steen Østbjerg

Dom: Vilde lege med små børn er ikke vold

Ringsted - 11. maj 2018 kl. 14:50 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt tilbage fra tre sønner var to, tre og fem år, har de haft en temmelig heftig måde at lege på i hjemmet i Ringsted.

Det har flere gange været så heftigt, at den nu 34-årige far blev tiltalt for vold. Det fremgår af dombogen fra Retten i Roskilde, skriver DAGBLADET Ringsted.

Faderen stod ifølge dombogen tiltalt for vold mod alle tre sønner i perioden fra begyndelsen af 2015 og frem til maj i 2017 ved at nive, sparke og slå drengene i hovedet og på kroppen.

Faderen var også tiltalt for i samme periode flere gange at have slået og sparket de to ældste drenge, mens de befandt sig i en bil.

I retten forklarede faderen, at hans og børnenes måde at lege på, involverede en masse tumlen omkring og at give hinanden »lammere«.

I stedet fremlagde anklagen en videoafhøring af de to ældste drenge fra 2017, da de var henholdsvis seks og fire år.

I videoen forklarer drengene, at de gav deres far lammere. Han er også blevet skudt på med en legetøjsarmbrøst og slået med et legetøjssværd.

Ifølge dombogen retten vægt på, at afhøringen af drengene understøtter deres fars forklaring.

Desuden lægger retten til grund, at drengene ikke er store nok til at vurdere, hvad det vil sige at slå »for sjov«.

De var heller ikke store nok til at vurdere, om deres far slog »for sjov« eller overtrådte grænsen mellem vild, fysisk leg og strafbar vold.

Derfor blev den nu 34-årige far frifundet.