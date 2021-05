Dokumentarisk beretning om godsforvalteren, der var modstandsmand

Det bliver startskuddet til researchen og gravearbejdet, der nu er mundet ud i bogen "Et halvt år i Gestapos kløer". Her fortæller Ole Blædel hele historien om, hvordan hans morfar under 2. Verdenskrig bliver involveret i modstandsbevægelsens arbejde og taget til fange af nazisterne.

Gert Blædel bliver i 1940 ansat som godsforvalter på Skjoldenæsholm Gods på Midtsjælland. I løbet af 1943 bliver skovene ved godset omdrejningspunkt for modtagelsen af en række våbennedkastninger fra englænderne, der ønsker at støtte den danske modstandskamp.

Gert Blædel overlevede, og han viede efterfølgende en stor del af sit liv til at fortælle om sine oplevelser under det nazistiske rædselsregime, for at ofrene og historien aldrig skulle blive glemt. En beretning, der ikke længere er pakket ned i en hvid plasticpose, men fortælles i bogen, der bærer frihedskæmperens armbind på forsiden.