Dømt for drabsforsøg må aldrig være i Danmark mere

En kniv med et blad på 12,5 centimeter stukket fire gange ind i et andet menneske var ikke »kun grov vold«. Det var et forsøg på at slå sin kærestes moster ihjel, da en ung mand den 28. februar kom stormende ud af et soveværelse og stak kniven i den nu 30-årige kvinde i stuen i et hus i Ørslev Under Skoven ved Ringsted.