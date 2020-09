Blandt andet 9,98 gram amfetamin dukkede op hos en sygeplejerske i Ringsted. Nu har hun fået 10 dages betinget fængsel. Modelfoto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Dømt: Sygeplejerske havde narko og medicin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dømt: Sygeplejerske havde narko og medicin

Ringsted - 01. september 2020 kl. 18:19 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I alt 54 piller med beroligende medicin uden tilhørende recept lå hos en 34-årig sygeplejerske, da hendes bopæl i Ringsted blev ransaget. Der lå også 8,66 gram hash og 9,98 gram amfetamin.

Fundet af narko og medicin skete tilbage i august 2019.

Siden blev kvinden tiltalt for at overtræde lov om euforiserende stoffer for besiddelsen af hash og amfetamin til eget forbrug.

De 54 piller hører under lægemiddellovens paragraffer om uberettiget af opbevare receptpligtig medicin, så derfor blev kvinden også tiltalt for brud på lægemiddelloven.

Det fremgår af dombogen fra Retten i Roskilde.

Hertil kom anklageskriftet den 13. marts, netop som retterne også måtte lukke ned på grund af coronavirussen, men nu har sagens været for en domsmandsret.

Beholder tilladelse Udover at være tiltalt for brud på to love, krævede anklageren også, at den 34-årige frakendes retten til at arbejde som sygeplejeske og retten til at arbejde med pleje- eller behandling af svækkede personer i det hele taget.

Kvinden tilstod uden forbehold at besidde både medicinen og narkotikaen, og blev derfor dømt for begge dele.

Straffen lød på 10 dages fængsel, der dog på grund af blandt andet personlige forhold blev gjort betinget. Kvinden må derfor ikke begå noget strafbart i en prøvetid på et år.

Hun slap dog for at miste sin tilladelse til at arbejde som sygeplejerske.

Retten var ikke overbevist om, at kvinden ville misbruge en stilling som sygeplejerske og afviste derfor anklagemyndighedens påstand om at tage sygeplejetilladelsen fra hende.

Til gengæld konfiskerede retten både hash'en amfetaminen og medicinen, som dermed alt sammen kan sendes til destruktion.

acwa