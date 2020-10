Dødsulykken skete på Haslevvej lidt over en kilometer syd for Østre Ringvej i Ringsted. Foto: pressefotos.dk

Dødsulykke skyldes venstresving

Det tyder på, at en 84-årig mand fra Ringsted omkom i tragisk men hændelig ulykke, der ikke kunne undgås.

Ulykken skete fredag omkring klokken 14 på Haslevvej ud for nummer 91.

- Lastbilen kørte ad Haslevvej mod Ringsted. Inde på cykelstien kører en tuk-tuk-knallert. På et tidspunkt foretager den et venstresving ud foran lastbilen, oplyser vagtchefen fredag aften.

Det vides ikke, hvorfor tuk-tukknallerten svingede ud foran lastbilen, men det tyder på, at lastbilens chauffør ikke havde nogen mulighed for at undvige.