Dødelig ulykke på motorvej

Ulykken skete cirka kl. 15.07 søndag eftermiddag ved afkørsel 35. Vejen var spærret i omkring en time, hvorefter vejen var ryddet igen.

Manden i ulykken kørte i østlig retning.

De pårørende er underrettet om sagen.

Kort efter skete endnu et uheld på Vestmotorvejen. Denne gang ved afkørsel 36.

Vejdirektoratet twittede følgende:

E20 Vestmotorvejen er genåbnet efter at have været spærret mellem 35 Ringsted Ø i retning mod Køge, på grund af uheld. Der er dog sket endnu et uheld på E20 østg retning ved <36> hvor al trafik kører via fra/tilkørsel forbi stedet.

Trafikanterne kan forvente øget rejsetid på strækningen.