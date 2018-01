Se billedserie En nu 38-årig mand afsoner fem års fængsel for røveriet hos Davidsen i Ringsted og Fred. Jensen i Sorø. Nu har en 51-årig bekendt af røveren fået 50 dages fængsel for hæleri med varer fra Davidsens butik. Arkivfoto: Dan Qvitzau

Send til din ven. X Artiklen: Dobbeltrøver får følgeskab af sin hælerdømte ven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dobbeltrøver får følgeskab af sin hælerdømte ven

Ringsted - 12. januar 2018 kl. 15:49 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 51-årig mand fra Dianalund skulle have sagt nej tak, da hans kammerat tilbød ham et ur og et sølvsmykke.

Men han sagde ja, og det har nu kostet ham 50 dages ubetinget fængsel for hæleri, fremgår det af dombogen fra Retten i Roskilde.

Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Den 51-åriges kammerat var nemlig gerningsmanden bag to voldsomme røverier mod Davidsen Ure Guld og Sølv i Ringsted og mod guldsmed Fred. Jensen i Sorø tilbage i november 2016.

Mens den nu 38-årige røver med relationer til Sorø afsoner en straf på fem års fængsel, har Retten i Roskilde behandlet sagen mod den 51-årige, der stod tiltalt for hæleri af de røvede effekter, foruden et par tilfælde af bilkørsel uden kørekort, men med høje promiller.

Her forklarede den 51-årige, at han et par dage efter røverierne kørte røveren et ærinde i sin bil.

Uret af mærket Citizen Eco Drive og sølvhalskæden med et hjertevedhæng var en gave fra røveren til den 51-årige som tak for turen, forklarede han i retten.

Den 51-årige forklarede også, at han godt vidste besked om de to røverier.

Retten afgjorde derfor, at den 51-årige har vidst eller burde have vist, at uret og sølvsmykket stammede fra et røveri. Derfor blev manden fundet skyldig i hæleri.

Manden er to gange blev taget i at køre bil, selv om han er frakendt kørekortet.

En af gangene målte en blodprøve en promille på 2,85.

Manden fra Dianalund hævdede i retten, at han slet ikke fik udtaget blodprøve, og at anklagerens dokumentation for en blodprøves resultat var et falsk bevis fabrikeret af politiet.

Den forklaring afviste retten. Udover de 50 dages fængsel for hæleri, skal manden derfor betale 6.500 kroner i bøder for bilkørslerne med og uden sprit, ligesom han ikke må tage kørekort før engang i år 2022.