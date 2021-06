Se billedserie Ringsted Kongrescenter har længe været med på at skabe et musikmiljø for unge, men det har indtil nu mere været for mine forældre eller bedsteforældre, mener 22-årige Alberte Westergaard Lund. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Disse store musiknavne har 22-årige Alberte fået til byens sommerscene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Disse store musiknavne har 22-årige Alberte fået til byens sommerscene

Ringsted - 15. juni 2021 kl. 14:46 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

RUF står egentlig for Ringsted Ungdomsforum, men kigger man interesseforeningens sommerprogram igennem, kunne det lige så vel stå for Ringsted Ungdoms Festival.

På fredag bliver programmet skudt i gang fra Torvets Valdemarscene, der hen over sommeren præsenterer et sandt overflødighedshorn af lokale såvel som landskendte musiknavne som Barselona og Aksglæde samt en masse andre aktiviteter rundt omkring i Ringsted. Her er der ikke bare plads til dansk pop, når det er bedst, og de helt lokale venner fra Musikhøjskolen i Vig, men også alle dem, der er unge på papiret eller under pandelappen.

Og den alsidighed er hele humlen i Ringsted Ungdomsforum, hvis man spørger 22-årige Alberte Westergaard Lund, der står i spidsen for sommerens musikprogram, når hun ikke arbejder i Triumph-butikken i Ringsted Outlet.

- Musikken kan bringe alle mulige mennesker sammen, hvilket vores koncerter arrangementer også tidligere har vist. Der er en lyst til at møde op og vise støtte til sine venner eller familiemedlemmer på scenen, siger Albert Westergaard Lund og slår fast:

- Med sommerens arrangementer vil vi gerne have, at de unge bliver her i Ringsted, og det er også derfor, her er lidt for enhver smag.

Alberte tror, det får en stor betydning, at man fremover kommer til at kunne tage en beslutning på dagen. - Under corona har alle været meget låste på at skulle booke og tidsbestille, siger hun. Foto: Nikolaj Kennov Rasmussen

Når vennerne fra musikhøjskolen indleder sommerprogrammet på fredag, er det samtidig kulminationen på mange års arbejde - både for Ringsted Ungdomsforum og Alberte Westergaard Lund.

- I to-tre år har vi forsøgt at lave én stor koncert, og en uge før, vi endelig skulle have haft den sidste år, blev vi lukket ned af corona. Så vi har i den grad måtte tænke ud ad boksen og i stedet arrangere mindre arrangementer, siger Alberte Westergaard Lund, hvis gode erfaringer fra sidste år har givet sommerprogrammet luft under vingerne i år.

- Sidste år havde vi Summer Days, som præsenterede et væld af lokale artister, og som gik rigtigt godt. Vi var hurtigt ude og sige, at vi rigtig gerne ville lave noget lignende næste år.

Et godt samarbejde Ringsted Kongrescenter har hjulpet til med bookingen af musiknavnene, men det er Alberte Westergaard Lund og RUF, der har fundet dem.

- Vi har virkelig drøftet, hvilken lyd, Ringsted fremover skal have. Mange af de musikarrangementer og koncerter, byen har, henvender sig meget til de 35-årige og op efter. Vi har forsøgt at præsentere ny dansk pop for de unge, fordi rigtigt mange musikarrangementer i Ringsted er forbeholdt mine forældre eller bedsteforældre, siger Alberte Westergaard Lund,

Hun kom først med en ønskeliste på fem musiknavne, og fandt frem til de tre bedste sammen med kongres- centerets medarbejdere.

Bandet Grateful Lizards blev født på Musikhøjskolen Vig og spiller pop, r'n'b og soul. Den 18. juni drager bandet mod forsanger Iben Wiggers hjemby Ringsted for at spille til RUF & Friends Live. Foto: RUF

Udover de førnævnte sommergæster har Ringsted Ungdomsforum også andre i kikkerten.

- Vi har snakket meget om Andreas Odbjerg eller Thøger Dixgaard, men vi har også en hel masse, vi holder på, og som vi gerne vil præsentere til efteråret eller vinteren. Vi vil gerne have nogle af de lidt større kunstnere, og det kan måske arrangeres i samarbejde med kongrescenteret eller festivalen.

De unge skal blive Ringsted Ungdomsforum har tidligere »rykket lidt rundt over det hele« og således holdt koncerter og sociale arrangementer i pavillonen, kulturhuset og kongrescenteret. Det vigtigste for RUF er dog først og fremmest, at det er let at komme til, så de unge ikke bliver hjemme, bliver hængende på McDonalds eller tager til koncerter i Roskilde, Næstved eller Køge.

- Jeg har prøvet at få tingene til at ske i Ringsted i mange år nu. Jeg er selv én af dem, der altid har taget til Køge eller Roskilde for at høre musik, men det er bare noget andet at kunne gå ned ad gaden i ens hjemby, siger Alberte Westergaard Lund.

Barselona, der består af Rud Aslak og Rasmus Theodor (t.v.), er historien om et ungt band, som i løbet af 2017 blev et af de mest lovende navne på den danske musikscene. Den 13. august aflægger duoen Ringsted et besøg. Foto: PR

Hun mener faktisk, at der slet ikke har været et ungt musikmiljø i Ringsted. Indtil nu.

- Skal man høre nogle af de nye, unge og fede navne, har man skulle tage til andre byer, men det må være slut nu. Min drøm er, at alle skal vide, at der snart kommer en koncert. At vi kommer igen, og at det bliver godt hver gang, siger hun og lægger ikke skjul på det underliggende formål, at tiltrække flere unge. Derfor skal der promoveres på gymnasiet og i folkeskolerne efter sommerferien.

- Min drøm er, at alle lokale unge ved, hvem RUF er, hvor vi er, og hvad vi står for.