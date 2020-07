Michael Therkildsen er ansat som ny direktør i Selandia Automobiler A/S. Foto: Pr-foto

Direktørskifte hos bilforhandler

Ringsted - 16. juli 2020 kl. 09:20 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selandia Automobiler A/S med afdelinger i Ringsted, Sorø og Næstved har ansat 47-årige Michael Therkildsen som ny administrerende direktør pr. 1. september 2020.

Han kommer fra en stilling som filialchef hos Frimann Biler A/S i Nykøbing F. og er en erfaren mand, der har arbejdet i bilbranchen de seneste 16 år.

- Det har været en både spændende og krævende proces, at udvælge den rette person til at styre vores forretning og finde en person, som vi er trygge ved og har tillid til vil få det bedste ud af os alle på en god og konstruktiv faconsiger bestyrelsesformand for Selandia Automobiler A/S Jesper Deleuran i en pressemeddelelse. Bestyrelsen har i forbindelse med valget af ny direktør prioriteret at få en person, der har bevist resultater og lige så vigtigt skabt resultater sammen med sine kollegaer, oplyser bestyrelsesformanden.

Han retter en stor tak til både den afgående direktør Christian Grül Larsen og hans far, Niels Larsen, for den store indsats, som de begge har ydet for Selandia Automobiler igennem flere årtier.

Michael Therkildsen ser frem til at komme i gang og møde både sine medarbejdere og kunder:

- Selandia Automobiler er en virksomhed med et stærkt brand og et stort potentiale, som jeg glæder mig til at arbejde med fremadrettet. Jeg er sikker på, at vi sammen vil kunne bringe Selandia Automobiler til en endnu stærkere position i de kommende år, samtidig med at vi vil løfte i flok og skabe en attraktiv vinderkultur, som alle ønsker at være en del af, siger han.

